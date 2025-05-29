Маркевич назвал самого сильного легионера УПЛ. Он не из Шахтера
Коуч похвалил Мигеля Кампуша из Александрии
Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал сильнейшего легионера Украинской Премьер-лиги. Коуч похвалил Мигеля Кампуша из Александрии.
«Кампуш – один из тех легионеров, которые мне больше всего нравятся в нашем чемпионате. В прошлом году у него было несколько ошибок, но он быстро привык. Сейчас Кампуш – столб обороны Александрии, его заслуга во втором месте очень велика», – сказал Мирон Богданович.
В сезоне 2024/25 Кампуш провел 27 матчей в чемпионате Украины, отличившись пятью забитыми голами.
Соглашение португальского футболиста с Александрией истекает уже 31 мая этого года. Он выступал за клуб с января 2024 года.
Ранее сам Кампуш намекнул на уход из Александрии
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