Маркевич назвал самого сильного легионера УПЛ. Он не из Шахтера

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал сильнейшего легионера Украинской Премьер-лиги. Коуч похвалил Мигеля Кампуша из Александрии.

«Кампуш – один из тех легионеров, которые мне больше всего нравятся в нашем чемпионате. В прошлом году у него было несколько ошибок, но он быстро привык. Сейчас Кампуш – столб обороны Александрии, его заслуга во втором месте очень велика», – сказал Мирон Богданович.

В сезоне 2024/25 Кампуш провел 27 матчей в чемпионате Украины, отличившись пятью забитыми голами.

Соглашение португальского футболиста с Александрией истекает уже 31 мая этого года. Он выступал за клуб с января 2024 года.

Ранее сам Кампуш намекнул на уход из Александрии