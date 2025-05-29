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  4. Маркевич назвал самого сильного легионера УПЛ. Он не из Шахтера
Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 14:46 |
2071
0

Маркевич назвал самого сильного легионера УПЛ. Он не из Шахтера

Коуч похвалил Мигеля Кампуша из Александрии

29 мая 2025, 14:46 |
2071
0
Маркевич назвал самого сильного легионера УПЛ. Он не из Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал сильнейшего легионера Украинской Премьер-лиги. Коуч похвалил Мигеля Кампуша из Александрии.

«Кампуш – один из тех легионеров, которые мне больше всего нравятся в нашем чемпионате. В прошлом году у него было несколько ошибок, но он быстро привык. Сейчас Кампуш – столб обороны Александрии, его заслуга во втором месте очень велика», – сказал Мирон Богданович.

В сезоне 2024/25 Кампуш провел 27 матчей в чемпионате Украины, отличившись пятью забитыми голами.

Соглашение португальского футболиста с Александрией истекает уже 31 мая этого года. Он выступал за клуб с января 2024 года.

Ранее сам Кампуш намекнул на уход из Александрии

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Мирон Маркевич Александрия Мигел Кампуш Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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