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Ролан Гаррос
29 мая 2025, 14:49 | Обновлено 29 мая 2025, 16:24
317
1

ВИДЕО. Джокович совершает велосипедную прогулку по вечернему Парижу

Теннисист накануне вечером был замечен на площади Звезды

29 мая 2025, 14:49 | Обновлено 29 мая 2025, 16:24
317
1
ВИДЕО. Джокович совершает велосипедную прогулку по вечернему Парижу
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

В то время как в четверг, 29 мая, Новак Джокович должен провести матч второго круга Ролан Гаррос против француза Корентена Муте, сербский теннисист накануне вечером был замечен прямо на площади Звезды (Плас де л’Этуаль) в Париже, на велосипеде – примерно в 22:00.

С шлемом на голове, в самом центре площади Звезды (Шарля де Голля), Джокович практически сливался с толпой среди машин и других велосипедистов. Серб, которому 38 лет и который занимает шестую строчку в мировом рейтинге, решил совершить вечернюю велопрогулку по Парижу накануне матча второго круга Ролан Гаррос, который должен состояться в четверг, 29 мая, третьим запуском на корте Сюзанн Ленглен.

Он был узнан автолюбительницей, которая тут же выложила видео своей невероятной встречи в TikTok. Джокович, веселый и улыбающийся, нашел возможность, чтобы обменяться с ней несколькими словами.

В первом круге серб не испытал проблем и обыграл американца Маккензи Макдональда в трех сетах – 6:3, 6:3, 6:3.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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