ВИДЕО. Джокович совершает велосипедную прогулку по вечернему Парижу
Теннисист накануне вечером был замечен на площади Звезды
В то время как в четверг, 29 мая, Новак Джокович должен провести матч второго круга Ролан Гаррос против француза Корентена Муте, сербский теннисист накануне вечером был замечен прямо на площади Звезды (Плас де л’Этуаль) в Париже, на велосипеде – примерно в 22:00.
С шлемом на голове, в самом центре площади Звезды (Шарля де Голля), Джокович практически сливался с толпой среди машин и других велосипедистов. Серб, которому 38 лет и который занимает шестую строчку в мировом рейтинге, решил совершить вечернюю велопрогулку по Парижу накануне матча второго круга Ролан Гаррос, который должен состояться в четверг, 29 мая, третьим запуском на корте Сюзанн Ленглен.
Он был узнан автолюбительницей, которая тут же выложила видео своей невероятной встречи в TikTok. Джокович, веселый и улыбающийся, нашел возможность, чтобы обменяться с ней несколькими словами.
В первом круге серб не испытал проблем и обыграл американца Маккензи Макдональда в трех сетах – 6:3, 6:3, 6:3.
Ahahahah, mais Novak Djokovic 🇷🇸 il s'agirait de préparer correctement ton match face à Coco Moutet 🇫🇷— Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) May 28, 2025
Il est en détente, il est heureux, j'aime ce mec sincèrement
📹 delphdrig (Tiktok) pic.twitter.com/j1tJKKAyZj
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Динамо» Загреб хочет вернуть своего звездного воспитанника
Поединок 1/32 финала состоится 29 мая и начнется ориентировочно в 16:00 по Киеву