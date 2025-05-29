ВИДЕО. Джокович совершает велосипедную прогулку по вечернему Парижу

В то время как в четверг, 29 мая, Новак Джокович должен провести матч второго круга Ролан Гаррос против француза Корентена Муте, сербский теннисист накануне вечером был замечен прямо на площади Звезды (Плас де л’Этуаль) в Париже, на велосипеде – примерно в 22:00.

С шлемом на голове, в самом центре площади Звезды (Шарля де Голля), Джокович практически сливался с толпой среди машин и других велосипедистов. Серб, которому 38 лет и который занимает шестую строчку в мировом рейтинге, решил совершить вечернюю велопрогулку по Парижу накануне матча второго круга Ролан Гаррос, который должен состояться в четверг, 29 мая, третьим запуском на корте Сюзанн Ленглен.

Он был узнан автолюбительницей, которая тут же выложила видео своей невероятной встречи в TikTok. Джокович, веселый и улыбающийся, нашел возможность, чтобы обменяться с ней несколькими словами.

В первом круге серб не испытал проблем и обыграл американца Маккензи Макдональда в трех сетах – 6:3, 6:3, 6:3.