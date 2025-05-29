Битва за УПЛ. Опубликованы составы команд на матч Кудровка – Ворскла
Матч плей-офф за право играть в элитном дивизионе начнется в 15:30
29 мая состоится первый поединок между клубами «Кудровка» и «Ворскла» в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26.
Матч будет проведен в столице Украины на стадионе «Оболонь Арена».
За час до начала футбольного противостояния тренеры обеих команд опубликовали стартовые составы на игру.
Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на 1 июня.
Составь команд на поединок «Кудровка» – «Ворскла»
«Кудривка»: Яшков (к), Мельничук, Шершень, Потимков, Гагун, Думанюк, Матвеев, Сторчоус, Рогозинский, Козак, Легостаев
«Ворскла»: Исенко, Бацула, Павлюк, Хрипчук, Пердута (к), Салабай, Челядин, Скляр, Кане, Кулач, Ндукве
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