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Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 14:28 | Обновлено 29 мая 2025, 14:32
264
0

Битва за УПЛ. Опубликованы составы команд на матч Кудровка – Ворскла

Матч плей-офф за право играть в элитном дивизионе начнется в 15:30

29 мая 2025, 14:28 | Обновлено 29 мая 2025, 14:32
264
0
Битва за УПЛ. Опубликованы составы команд на матч Кудровка – Ворскла
УПЛ

29 мая состоится первый поединок между клубами «Кудровка» и «Ворскла» в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26.

Матч будет проведен в столице Украины на стадионе «Оболонь Арена».

За час до начала футбольного противостояния тренеры обеих команд опубликовали стартовые составы на игру.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на 1 июня.

Составь команд на поединок «Кудровка» – «Ворскла»

«Кудривка»: Яшков (к), Мельничук, Шершень, Потимков, Гагун, Думанюк, Матвеев, Сторчоус, Рогозинский, Козак, Легостаев

«Ворскла»: Исенко, Бацула, Павлюк, Хрипчук, Пердута (к), Салабай, Челядин, Скляр, Кане, Кулач, Ндукве

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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