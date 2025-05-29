ФОТО. Какая красота! Жена Забарного взорвала соцсети

Жена защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, опубликовала одну из своих крайних фотосессий.

Девушка поделилась результатами на своей странице в Instagram.

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Украинская красавица блистает на улицах Лондона, и собрала уже более 2 тысяч лайков:

«Какая красота», – прокомментировал фотосет своей жены Илья Забарный.