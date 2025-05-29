Другие новости29 мая 2025, 14:23 |
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ФОТО. Какая красота! Жена Забарного взорвала соцсети
Ангелина Забарная показала свою красоту
29 мая 2025, 14:23 |
565
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Жена защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, опубликовала одну из своих крайних фотосессий.
Девушка поделилась результатами на своей странице в Instagram.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Украинская красавица блистает на улицах Лондона, и собрала уже более 2 тысяч лайков:
«Какая красота», – прокомментировал фотосет своей жены Илья Забарный.
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Комментарии 3
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Дійсно гарна жінка, а не оці качкодзьоби
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Макіяжмейкер і фотошопер провели хорошу роботу 👍
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