Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Какая красота! Жена Забарного взорвала соцсети
Другие новости
29 мая 2025, 14:23 |
565
3

ФОТО. Какая красота! Жена Забарного взорвала соцсети

Ангелина Забарная показала свою красоту

29 мая 2025, 14:23 |
565
3
ФОТО. Какая красота! Жена Забарного взорвала соцсети
Instagram. Ангелина Забарная

Жена защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, опубликовала одну из своих крайних фотосессий.

Девушка поделилась результатами на своей странице в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Украинская красавица блистает на улицах Лондона, и собрала уже более 2 тысяч лайков:

«Какая красота», – прокомментировал фотосет своей жены Илья Забарный.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с ключевым защитником
ВИДЕО. Бывшая Мудрика вышла на публике со звездой Формулы-1
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины засветила груди. После тренировки
фото lifestyle Илья Забарный Ангелина Забарная Борнмут сборная Украины по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Теннис | 28 мая 2025, 22:01 32
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025

Даяна в двух сетах справилась с Дианой Шнайдер, отомстив за Анастасию Соболеву

Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд
Футбол | 28 мая 2025, 19:25 1
Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд
Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд

«Кривбассу» пришло приглашение на юношеский турнир в городе Доха

Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Футбол | 29.05.2025, 07:48
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Алло, центр простых решений слушает! 17 выводов после финала ЛК
Футбол | 29.05.2025, 10:00
Алло, центр простых решений слушает! 17 выводов после финала ЛК
Алло, центр простых решений слушает! 17 выводов после финала ЛК
«А играть кто будет?» Маркевич не верит в трансфер капитана Шахтера
Футбол | 29.05.2025, 14:04
«А играть кто будет?» Маркевич не верит в трансфер капитана Шахтера
«А играть кто будет?» Маркевич не верит в трансфер капитана Шахтера
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
olex.mykhailov
Дійсно гарна жінка, а не оці качкодзьоби
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
MaximusOne
Макіяжмейкер і фотошопер провели хорошу роботу 👍
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
28.05.2025, 17:10 32
Теннис
Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити
Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити
28.05.2025, 07:00 2
Футбол
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
27.05.2025, 20:44 1
Биатлон
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
28.05.2025, 04:55 9
Футбол
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
28.05.2025, 11:29 2
Футбол
Socca Ukraine. Значительное событие
Socca Ukraine. Значительное событие
27.05.2025, 10:09
Другие виды
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2025, 21:17 1
Футбол
Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД
Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД
27.05.2025, 10:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем