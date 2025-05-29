ВИДЕО. Бывшая Мудрика вышла на публике со звездой Формулы-1

Льюиса Хэмилтона заметили с 29-летней Виолеттой Грачёвой после Гран-при Монако.

В TikTok появились кадры, где 40-летний гонщик отдыхает в клубе Монте-Карло с моделью из Дубая и ещё одной женщиной.

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Ранее россиянку связывали с футболистами, включая Михаила Мудрика, но она отрицала романтические отношения.

Сейчас неизвестно, есть ли у неё связь с Хэмилтоном. Они изредка встречаются.