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29 мая 2025, 14:09 |
1141
0

ВИДЕО. Бывшая Мудрика вышла на публике со звездой Формулы-1

Виолетта Грачева и Льюис Хэмилтон проводят время вместе

29 мая 2025, 14:09 |
1141
0
ВИДЕО. Бывшая Мудрика вышла на публике со звездой Формулы-1
Instagram. Виолетта Грачева

Льюиса Хэмилтона заметили с 29-летней Виолеттой Грачёвой после Гран-при Монако.

В TikTok появились кадры, где 40-летний гонщик отдыхает в клубе Монте-Карло с моделью из Дубая и ещё одной женщиной.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее россиянку связывали с футболистами, включая Михаила Мудрика, но она отрицала романтические отношения.

Сейчас неизвестно, есть ли у неё связь с Хэмилтоном. Они изредка встречаются.

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lifestyle Михаил Мудрик девушки Льюис Хэмилтон Виолетта Грачева видео Формула-1 Гран-при Монако
Максим Лапченко Источник: Instagram
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