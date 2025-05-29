ВИДЕО. Бывшая Мудрика вышла на публике со звездой Формулы-1
Виолетта Грачева и Льюис Хэмилтон проводят время вместе
Льюиса Хэмилтона заметили с 29-летней Виолеттой Грачёвой после Гран-при Монако.
В TikTok появились кадры, где 40-летний гонщик отдыхает в клубе Монте-Карло с моделью из Дубая и ещё одной женщиной.
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Ранее россиянку связывали с футболистами, включая Михаила Мудрика, но она отрицала романтические отношения.
Сейчас неизвестно, есть ли у неё связь с Хэмилтоном. Они изредка встречаются.
Lewis Hamilton after the Monaco GP 😎🪩— La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) May 26, 2025
pic.twitter.com/b0DkuHH7Js
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