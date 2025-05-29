Другие новости29 мая 2025, 13:50 |
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ФОТО. Жена футболиста сборной Украины засветила груди. После тренировки
Анна Зубкова любит публиковать откровенный контент
29 мая 2025, 13:50 |
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Анна Зубкова — модель и блогер, супруга игрока сборной Украины и «Трабзонспора» Александра Зубкова — вновь привлекла внимание в соцсетях.
31-летняя украинка выложила видео после тренировки в облегающем спортивном костюме.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Анна и Александр поженились в 2019 году, в 2021-м у них родилась дочь София.
Недавно Зубкова сообщила, что подала заявление на развод, но пара снова вместе.
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