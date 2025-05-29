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  4. Ротань объявил Александрии о своем решении. Контракт еще действует
Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 13:41 |
1888
2

Ротань объявил Александрии о своем решении. Контракт еще действует

Главный тренер горожан попрощался с клубом и поблагодарил руководство

29 мая 2025, 13:41 |
1888
2
Ротань объявил Александрии о своем решении. Контракт еще действует
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань покинул клуб, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 29 мая специалист поблагодарил руководство «горожан» за сотрудничество и сообщил о решении не продлевать контракт, действие которого рассчитано до 30 июня 2025 года.

Сезон УПЛ 2024/25 «Александрия» под руководством Руслана Ротаня завершила на историческом 2-м месте в турнирной таблице, набрав 67 очков в 30 матчах чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань провел встречу с зарубежным клубом.

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Руслан Ротань Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке отставка
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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ZloyDeda
А якого милого треба було займати друге місце? Тепер тренер йде і пів-команди і хто у Єврокубку грати буде? Саме через такі клуби і тренерів Україна на рівному місці втрачає рейтингові очки у таблиці коєфіцієнтів.
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+3
Перець
ну ось і все казка для Олександрії скінчилася
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+2
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