Ротань объявил Александрии о своем решении. Контракт еще действует

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань покинул клуб, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 29 мая специалист поблагодарил руководство «горожан» за сотрудничество и сообщил о решении не продлевать контракт, действие которого рассчитано до 30 июня 2025 года.

Сезон УПЛ 2024/25 «Александрия» под руководством Руслана Ротаня завершила на историческом 2-м месте в турнирной таблице, набрав 67 очков в 30 матчах чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань провел встречу с зарубежным клубом.