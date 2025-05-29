Ротань объявил Александрии о своем решении. Контракт еще действует
Главный тренер горожан попрощался с клубом и поблагодарил руководство
Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань покинул клуб, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 29 мая специалист поблагодарил руководство «горожан» за сотрудничество и сообщил о решении не продлевать контракт, действие которого рассчитано до 30 июня 2025 года.
Сезон УПЛ 2024/25 «Александрия» под руководством Руслана Ротаня завершила на историческом 2-м месте в турнирной таблице, набрав 67 очков в 30 матчах чемпионата Украины.
Ранее сообщалось, что Руслан Ротань провел встречу с зарубежным клубом.
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