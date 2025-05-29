Лучшим игроком УПЛ-2024/25 по системе «гол+пас» стал Владислав Ванат
В минувшем сезоне форвард «Динамо» забил 17 мячей и сделал 4 голевые передачи
Второй раз подряд лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» стал Владислав Ванат. В сезоне-2024/25 23-летний форвард «Динамо» набрал 21 очко, забив 17 мячей и сделав 4 голевые передачи. Такой же результат, к слову, он имел и год назад - 21 (14+7). На два пункта Ванат опередил Артема Бондаренко и на четыре – Георгия Судакова. А на 7-й позиции разместился Виталий Буяльский, который стал 12-м игроком за последние 20 лет, преодолевшим 100-очковый рубеж – 106 (67+39).
В свою очередь Андрей Ярмоленко, подняв свой показатель за карьеру до 175 баллов (114+61), еще больше увеличил отрыв от преследователей в историческом рейтинге снайперов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие по системе «гол+пас» в сезоне-2024/25
|
|
Игрок
|
Клуб
|
О (Г+П)
|
И
|
1.
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
21 (17+4)
|
28
|
2.
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Шахтер
|
19 (12+7)
|
29
|
3.
|
Георгий СУДАКОВ
|
Шахтер
|
17 (13+4)
|
26
|
4.
|
Егор ТВЕРДОХЛЕБ
|
Кривбасс
|
16 (14+2)
|
24
|
5.
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
Полесье
|
15 (11+4)
|
29
|
6.
|
Александр НАЗАРЕНКО
|
Полесье
|
14 (7+7)
|
28
|
7.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
14 (7+7)
|
29
|
8.
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Динамо
|
14 (6+8)
|
23
|
9.
|
Амбросий ЧАЧУА
|
Карпаты
|
13 (10+3)
|
28
|
10.
|
Ярослав КАРАБИН
|
Рух
|
13 (6+7)
|
30
Лучшие по системе «гол+пас» за историю (начиная с сезона-2004/05)
|
|
Игрок
|
Клубы
|
О (Г+П)
|
1.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
175 (114+61)
|
2.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Металлист/Харьков/Шахтер/
|
143 (99+44)
|
|
|
Днепр/Карпаты/Динамо/
|
|
|
|
Черноморец/Заря
|
|
3.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал/Шахтер/Днепр/
|
137 (117+20)
|
|
|
Колос/Минай
|
|
4.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д/Динамо/Шахтер
|
135 (103+32)
|
5.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
121 (33+88)
|
6.
|
МАРЛОС
|
Металлист/Шахтер
|
120 (68+52)
|
7.
|
Марко ДЕВИЧ
|
Волынь/Металлист/Шахтер
|
119 (90+29)
|
8.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
118 (77+41)
|
9.
|
ТАЙСОН
|
Металлист/Шахтер
|
118 (50+68)
|
10.
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
Днепр/Таврия/Черноморец/
|
115 (63+52)
|
|
|
Металлист
|
|
11.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо/Говерла
|
106 (67+39)
|
12.
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо/Арсенал/Говерла
|
106 (62+44)
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