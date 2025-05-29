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Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 13:07 | Обновлено 29 мая 2025, 13:12
403
0

Лучшим игроком УПЛ-2024/25 по системе «гол+пас» стал Владислав Ванат

В минувшем сезоне форвард «Динамо» забил 17 мячей и сделал 4 голевые передачи

29 мая 2025, 13:07 | Обновлено 29 мая 2025, 13:12
403
0
Лучшим игроком УПЛ-2024/25 по системе «гол+пас» стал Владислав Ванат
ФК Динамо

Второй раз подряд лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» стал Владислав Ванат. В сезоне-2024/25 23-летний форвард «Динамо» набрал 21 очко, забив 17 мячей и сделав 4 голевые передачи. Такой же результат, к слову, он имел и год назад - 21 (14+7). На два пункта Ванат опередил Артема Бондаренко и на четыре – Георгия Судакова. А на 7-й позиции разместился Виталий Буяльский, который стал 12-м игроком за последние 20 лет, преодолевшим 100-очковый рубеж – 106 (67+39).

В свою очередь Андрей Ярмоленко, подняв свой показатель за карьеру до 175 баллов (114+61), еще больше увеличил отрыв от преследователей в историческом рейтинге снайперов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие по системе «гол+пас» в сезоне-2024/25

Игрок

Клуб

О (Г+П)

И

1.

Владислав ВАНАТ

Динамо

21 (17+4)

28

2.

Артем БОНДАРЕНКО

Шахтер

19 (12+7)

29

3.

Георгий СУДАКОВ

Шахтер

17 (13+4)

26

4.

Егор ТВЕРДОХЛЕБ

Кривбасс

16 (14+2)

24

5.

Алексей ГУЦУЛЯК

Полесье

15 (11+4)

29

6.

Александр НАЗАРЕНКО

Полесье

14 (7+7)

28

7.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

14 (7+7)

29

8.

Николай ШАПАРЕНКО

Динамо

14 (6+8)

23

9.

Амбросий ЧАЧУА

Карпаты

13 (10+3)

28

10.

Ярослав КАРАБИН

Рух

13 (6+7)

30

Лучшие по системе «гол+пас» за историю (начиная с сезона-2004/05)

Игрок

Клубы

О (Г+П)

1.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

175 (114+61)

2.

Александр ГЛАДКИЙ

Металлист/Харьков/Шахтер/

143 (99+44)

Днепр/Карпаты/Динамо/

Черноморец/Заря

3.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал/Шахтер/Днепр/

137 (117+20)

Колос/Минай

4.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д/Динамо/Шахтер

135 (103+32)

5.

Дарио СРНА

Шахтер

121 (33+88)

6.

МАРЛОС

Металлист/Шахтер

120 (68+52)

7.

Марко ДЕВИЧ

Волынь/Металлист/Шахтер

119 (90+29)

8.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

118 (77+41)

9.

ТАЙСОН

Металлист/Шахтер

118 (50+68)

10.

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр/Таврия/Черноморец/

115 (63+52)

Металлист

11.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо/Говерла

106 (67+39)

12.

Максим ШАЦКИХ

Динамо/Арсенал/Говерла

106 (62+44)
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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