Лучшим игроком УПЛ-2024/25 по системе «гол+пас» стал Владислав Ванат

Второй раз подряд лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» стал Владислав Ванат. В сезоне-2024/25 23-летний форвард «Динамо» набрал 21 очко, забив 17 мячей и сделав 4 голевые передачи. Такой же результат, к слову, он имел и год назад - 21 (14+7). На два пункта Ванат опередил Артема Бондаренко и на четыре – Георгия Судакова. А на 7-й позиции разместился Виталий Буяльский, который стал 12-м игроком за последние 20 лет, преодолевшим 100-очковый рубеж – 106 (67+39).

В свою очередь Андрей Ярмоленко, подняв свой показатель за карьеру до 175 баллов (114+61), еще больше увеличил отрыв от преследователей в историческом рейтинге снайперов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие по системе «гол+пас» в сезоне-2024/25

Игрок Клуб О (Г+П) И 1. Владислав ВАНАТ Динамо 21 (17+4) 28 2. Артем БОНДАРЕНКО Шахтер 19 (12+7) 29 3. Георгий СУДАКОВ Шахтер 17 (13+4) 26 4. Егор ТВЕРДОХЛЕБ Кривбасс 16 (14+2) 24 5. Алексей ГУЦУЛЯК Полесье 15 (11+4) 29 6. Александр НАЗАРЕНКО Полесье 14 (7+7) 28 7. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 14 (7+7) 29 8. Николай ШАПАРЕНКО Динамо 14 (6+8) 23 9. Амбросий ЧАЧУА Карпаты 13 (10+3) 28 10. Ярослав КАРАБИН Рух 13 (6+7) 30

Лучшие по системе «гол+пас» за историю (начиная с сезона-2004/05)