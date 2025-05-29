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  4. В Баварии объяснить, как клубу удалось подписать капитана Байера
Германия
29 мая 2025, 13:14 |
1058
1

В Баварии объяснить, как клубу удалось подписать капитана Байера

Макс Эберль доволен переходом Джонатана Та в «Баварию»

29 мая 2025, 13:14 |
1058
1
В Баварии объяснить, как клубу удалось подписать капитана Байера
ФК Бавария. Джонатан Та

Член правления «Баварии» Макс Эберль поделился эмоциями от подписания защитника национальной сборной Германии Джонатана Та.

«Не секрет, что мы давно следили за Джонатаном Да. Мы ценим его качество – он ответственный игрок. У Джонатана было много предложений, но выбрал «Баварию», что нас очень радует», – сказал Эберль.

Джонатан Та защищал цвета Баера с 2015 года и за это время успел сыграть 402 поединка за клуб (18 голов, 13 ассистов), а также выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

В сезоне 2024/25 Джонатан Та провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее свой переход к расположению «Баварии» объяснил сам Джонатан Та

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Макс Эберль Джонатан Та Бавария Байер трансферы Бундеслига трансферы Бундеслиги чемпионат Германии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Бавария
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Victor673256ua
Скоріше за все на Баєр чекає спад у наступному сезоні. І Баварія знову стане чемпіоном 
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