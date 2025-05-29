В Баварии объяснить, как клубу удалось подписать капитана Байера

Член правления «Баварии» Макс Эберль поделился эмоциями от подписания защитника национальной сборной Германии Джонатана Та.

«Не секрет, что мы давно следили за Джонатаном Да. Мы ценим его качество – он ответственный игрок. У Джонатана было много предложений, но выбрал «Баварию», что нас очень радует», – сказал Эберль.

Джонатан Та защищал цвета Баера с 2015 года и за это время успел сыграть 402 поединка за клуб (18 голов, 13 ассистов), а также выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

В сезоне 2024/25 Джонатан Та провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее свой переход к расположению «Баварии» объяснил сам Джонатан Та