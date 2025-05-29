Ангелина Калинина – Лоис Буассон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 113) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

Во втором раунде украинка сыграет против француженки Лоис Буассон (WTA 361). Поединок состоится третьим запуском на корте №7 после игры Рублев – Уотсон. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Ангелины.

Победительница противостояния в третьем раунде поборется либо против Алиши Паркс, либо против Эльзы Жакемо.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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