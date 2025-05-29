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  4. Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Лига конференций
29 мая 2025, 12:44 |
1533
2

Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»

Бен Джейкобс – о поездке Мудрика во Вроцлав

29 мая 2025, 12:44 |
1533
2
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный британский журналист Бен Джейкобс прокомментировал поездку украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика, который был временно отстранен от футбола из-за допинга, во Вроцлав на финал Лиги конференций и реакцию на это главного тренера лондонского клуба Энцо Марески.

«Да, я думаю, что странно было видеть, как Мареска пытался выяснить информацию о Мудрике, когда тот действительно был в Польше. Все знали, что он был там.

Лицо Марески, когда я задавал этот вопрос... Он казался потрясенным и явно не знал, что Мудрик находился в Польше. Это предполагает, что эту поездку организовал сам игрок или его агентство.

Я думаю, все были удивлены на пресс-конференции, что Мареска не знал о пребывании Мудрика во Вроцлаве. Наши догадки были такими, что эту поездку организовал клуб в качестве благодарности за его игру в турнире. Это все действительно очень странно», – сказал Джейкобс в эфире talkSPORT.

Сообщалось, что Мудрик получил медаль после финала Лиги конференций.

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Бен Джейкобс Бетис Михаил Мудрик Челси Лига конференций Бетис - Челси Энцо Мареска
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Xvalenok03
Я тоже в шоке когда игрок, который не принимает участия в игре по какой-либо причине, вдруг приходит на трибуну, чтобы посмотреть игру своей команды и поддержать ее.
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-1
Серж
Мурчик продолжает гадить даже не играя Трансфер века
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-1
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