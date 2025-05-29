Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Бен Джейкобс – о поездке Мудрика во Вроцлав
Известный британский журналист Бен Джейкобс прокомментировал поездку украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика, который был временно отстранен от футбола из-за допинга, во Вроцлав на финал Лиги конференций и реакцию на это главного тренера лондонского клуба Энцо Марески.
«Да, я думаю, что странно было видеть, как Мареска пытался выяснить информацию о Мудрике, когда тот действительно был в Польше. Все знали, что он был там.
Лицо Марески, когда я задавал этот вопрос... Он казался потрясенным и явно не знал, что Мудрик находился в Польше. Это предполагает, что эту поездку организовал сам игрок или его агентство.
Я думаю, все были удивлены на пресс-конференции, что Мареска не знал о пребывании Мудрика во Вроцлаве. Наши догадки были такими, что эту поездку организовал клуб в качестве благодарности за его игру в турнире. Это все действительно очень странно», – сказал Джейкобс в эфире talkSPORT.
Сообщалось, что Мудрик получил медаль после финала Лиги конференций.
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