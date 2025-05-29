Капитан Байера пояснил, почему решил перейти в Баварию
Джонатан Та рад присоединиться к Баварии
Мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании немецкого центрального защитника леверкузенского «Байера» Джонатана Та.
Защитник объяснил смену клубной прописки, заявив, что хочет добывать трофеи в расположении мюнхенского клуба.
«Я очень рад быть в «Баварии». Я хочу взять на себя ответственность здесь и работать каждый день, чтобы мы были успешными как команда и выигрывали много трофеев вместе», – сказал Та клубной пресс-службе мюнхенцев.
Джонатан Та защищал цвета Байера с 2015 года и за это время успел сыграть 402 поединка за клуб (18 голов, 13 ассистов), а также выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.
В сезоне 2024/25 Джонатан Та провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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