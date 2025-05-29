Н. Киченок / Ястремская – Рахимова / Шишкова. Смотреть онлайн. LIVE

29 мая украинские теннисистки Надежда Киченок и Даяна Ястремская начнут выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2025.

В первом раунде украинский тандем сыграет против дуэта Камилла Рахимова / Анна Шишкова (Чехия). Поединок состоится третьим запуском на корте №4 после игры Бехар / Флиген – Нис / Роже-Васслен. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

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Надежда и Даяна впервые заявились в одной паре.

Победительницы противостояния во втором круге поборются либо против Се Шувэй и Алены Остапенко, либо против Марии Боузковой и Маркеты Вондроушовой.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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