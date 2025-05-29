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Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 11:06 | Обновлено 29 мая 2025, 11:14
371
0

Виктор ГРАЧЕВ: «Согласен на бронзовые медали для Шахтера при одном условии»

Бывший нападающий донецкой команды ждет от «горняков» третьего места в чемпионате через 30 лет

29 мая 2025, 11:06 | Обновлено 29 мая 2025, 11:14
371
0
Виктор ГРАЧЕВ: «Согласен на бронзовые медали для Шахтера при одном условии»
ФК Шахтер

Легендарный нападающий «Шахтера» Виктор Грачев высказал свое мнение относительно назначения турецкого специалиста Арды Турана главным тренером донецкой команды, а также дал прогноз на то, чего ждать от «горняков» в следующем сезоне.

– Виктор Александрович, как вы восприняли назначение Арды Турана главным тренером «Шахтера»?
– Только время расставит все по своим местам. Состав у «Шахтера», в принципе, укомплектован, разве что нужно сделать точечную селекцию. Как Туран с этим разберется, пока остается вопросом. Этот специалист не так много тренировал, чтобы можно было сходу попытаться предугадать его ходы. Самой главной задачей турецкого специалиста будет определение стабильного стартового состава, чего не было при Марино Пушиче.

Здесь еще важный момент в том, как примет украинский вызов Туран, учитывая, что наша страна находится в состоянии войны, команде предстоит много переездов, особенно это будет показательно в еврокубковых выступлениях. Но если, он берется за это, значит, хорошо изучил ситуацию. Поэтому остается пожелать ему только удачи.

Мусульмане – это люди, которые идут к поставленной цели несмотря ни на что. Об этом я говорю с уверенностью, поскольку у меня супруга мусульманка (улыбается).

Как футболист Арда Туран оставил заметный след в европейском футболе, надеюсь, и в роли тренера этот специалист принесет много пользы «Шахтеру». Болельщики ждут от команды первого места в чемпионате и удачного выступления в Лиге чемпионов. Другие варианты не рассматриваются.

– То есть, вы предполагаете, что новый наставник не будет делать больших изменений в составе после провального сезона?
– Его первостепенная задача – разобраться с теми исполнителями, которые есть в команде. Потому что опять же, Пушич заблудился с игроками. Это и стало главной причиной неудач «горняков» в прошлом сезоне, поскольку передергивания не могли не сказаться на моральном состоянии футболистов.

– Если бы вы были тренером «Шахтера», то на какие бы позиции пригласили игроков?
– По своему небольшому тренерскому опыту, а также в беседах с наставниками, часто звучит фраза, мол, не мешало бы приобрести по одному исполнителю в каждую линию (улыбается). Но если серьезно, то меня беспокоит позиция атакующего полузащитника, флангового игрока и форварда.

– Последние полгода Георгия Судакова продают, куда только можно. Может ли Арда Туран оставить в составе ведущего полузащитника?
– Мне сложно сказать. Если он останется, то нужен исполнитель в центральную зону для конкуренции, а если Георгий уйдет, то таких игроков нужно уже два.

– Вы, как поклонник «Шахтера», с надеждой ждете нового сезона?
– Пусть третье место в прошлом сезоне Премьер-лиги было случайностью для «горняков», такое в жизни случается, ведь почти 30 лет такого не было. Так вот, я согласен на бронзовые медали для «Шахтера», но только через 30 лет.

Сергей БОЙЧЕНКО

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Виктор Грачев Шахтер Донецк Сергей Бойченко
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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