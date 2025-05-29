Сезон Лиги конференций отметился рядом интересных статистических фактов

Впервые финал еврокубка, сыгранный в Польше, выиграла не испанская команда.

2015: ЛЕ, Варшава, Севилья – Днепр 3:2

2021: ЛЕ, Гданьск, Вильярреал – Манчестер Юнайтед 1:1 (11:10 – по пен.)

2024: СУ, Варшава, Реал – Аталанта 2:0

2025: ЛК, Вроцлав, Челси – Бетис 4:1

Впервые с 2001 года испанская команда проиграла финал еврокубка неиспанской команде.

2025: ЛК, Челси – Бетис 4:1

2001: ЛЧ, Бавария – Валенсия 1:1 (5:4 – по пен.)

Челси стал шестым английским клубом в сезоне 2024/25, выигравшем трофей.

Манчестер Сити – Суперкубок Англии.

Ливерпуль – АПЛ

Ньюкасл Юнайтед - Кубок Лиги

Кристал Пелас - Кубок Англии.

Тоттенхэм Готспур - Лига Европы

Челси - Лига Конференций

Это первый подобный сезон в Англии, когда сразу столько разных команд выиграли трофеи.

В третий раз в истории финалов еврокубков одна команда забила 4 гола во втором тайме (не считая матча за Суперкубок УЕФА), и во второй раз это сделал Челси.

1960: КЕЧ, Реал против Айнтрахта

2019: ЛЕ, Челси против Арсенала

2025: ЛК, Челси против Бетиса

Лишь две команды по ходу сезона 2024/25 победили Челси в Лиге Конференций:

Серветт (Швейцария)

Легия (Польша)