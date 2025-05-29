Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сезон Лиги конференций отметился рядом интересных статистических фактов
Лига конференций
29 мая 2025, 11:28 |
106
1

Сезон Лиги конференций отметился рядом интересных статистических фактов

Челси стал победителем турнира, одержав победу над Бетисом

29 мая 2025, 11:28 |
106
1
Сезон Лиги конференций отметился рядом интересных статистических фактов
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

Впервые финал еврокубка, сыгранный в Польше, выиграла не испанская команда.

  • 2015: ЛЕ, Варшава, Севилья – Днепр 3:2
  • 2021: ЛЕ, Гданьск, Вильярреал – Манчестер Юнайтед 1:1 (11:10 – по пен.)
  • 2024: СУ, Варшава, Реал – Аталанта 2:0
  • 2025: ЛК, Вроцлав, Челси – Бетис 4:1

Впервые с 2001 года испанская команда проиграла финал еврокубка неиспанской команде.

  • 2025: ЛК, Челси – Бетис 4:1
  • 2001: ЛЧ, Бавария – Валенсия 1:1 (5:4 – по пен.)

Челси стал шестым английским клубом в сезоне 2024/25, выигравшем трофей.

  • Манчестер Сити – Суперкубок Англии.
  • Ливерпуль – АПЛ
  • Ньюкасл Юнайтед - Кубок Лиги
  • Кристал Пелас - Кубок Англии.
  • Тоттенхэм Готспур - Лига Европы
  • Челси - Лига Конференций

Это первый подобный сезон в Англии, когда сразу столько разных команд выиграли трофеи.

В третий раз в истории финалов еврокубков одна команда забила 4 гола во втором тайме (не считая матча за Суперкубок УЕФА), и во второй раз это сделал Челси.

  • 1960: КЕЧ, Реал против Айнтрахта
  • 2019: ЛЕ, Челси против Арсенала
  • 2025: ЛК, Челси против Бетиса

Лишь две команды по ходу сезона 2024/25 победили Челси в Лиге Конференций:

  • Серветт (Швейцария)
  • Легия (Польша)
По теме:
«Отличный старт для Марески». Реакция фанов на трофей Челси
Челси обновил рекорды Лиги конференций
ФОТО. Мудрик отреагировал на унизительный мем для фанатов Арсенала
Бетис - Челси Лига конференций Бетис Челси статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
Футбол | 28 мая 2025, 11:29 2
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»

Экс-тренер «Динамо» прокомментировал возможное назначение Дарио Срны на роль наставника

Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Футбол | 28 мая 2025, 15:59 8
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца

Лунин не является приоритетом для «Галатасарая»

Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Футбол | 28.05.2025, 20:00
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Мудрик без слов отреагировал на победу Челси в Лиге конференций
Футбол | 29.05.2025, 09:30
Мудрик без слов отреагировал на победу Челси в Лиге конференций
Мудрик без слов отреагировал на победу Челси в Лиге конференций
Будет ли трансфер в АПЛ? Бенфика определилась с ценой на Трубина
Футбол | 29.05.2025, 11:18
Будет ли трансфер в АПЛ? Бенфика определилась с ценой на Трубина
Будет ли трансфер в АПЛ? Бенфика определилась с ценой на Трубина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Tea with milk
То, что 6 клубов с трофеями, только подтверждает высокий статус АПЛ.  Завтра кто то  ещё выстрелит.
А не как у нас : Д-Ш-Д-Ш-ДД-ШШШ-Д-Ш.....
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
28.05.2025, 05:23
Бокс
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2025, 21:17 1
Футбол
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
27.05.2025, 17:51 45
Футбол
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
28.05.2025, 07:30 10
Футбол
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
28.05.2025, 12:28 2
Футбол
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
28.05.2025, 22:01 32
Теннис
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
28.05.2025, 17:15 52
Теннис
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
27.05.2025, 20:44 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем