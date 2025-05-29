Сезон Лиги конференций отметился рядом интересных статистических фактов
Челси стал победителем турнира, одержав победу над Бетисом
Впервые финал еврокубка, сыгранный в Польше, выиграла не испанская команда.
- 2015: ЛЕ, Варшава, Севилья – Днепр 3:2
- 2021: ЛЕ, Гданьск, Вильярреал – Манчестер Юнайтед 1:1 (11:10 – по пен.)
- 2024: СУ, Варшава, Реал – Аталанта 2:0
- 2025: ЛК, Вроцлав, Челси – Бетис 4:1
Впервые с 2001 года испанская команда проиграла финал еврокубка неиспанской команде.
- 2025: ЛК, Челси – Бетис 4:1
- 2001: ЛЧ, Бавария – Валенсия 1:1 (5:4 – по пен.)
Челси стал шестым английским клубом в сезоне 2024/25, выигравшем трофей.
- Манчестер Сити – Суперкубок Англии.
- Ливерпуль – АПЛ
- Ньюкасл Юнайтед - Кубок Лиги
- Кристал Пелас - Кубок Англии.
- Тоттенхэм Готспур - Лига Европы
- Челси - Лига Конференций
Это первый подобный сезон в Англии, когда сразу столько разных команд выиграли трофеи.
В третий раз в истории финалов еврокубков одна команда забила 4 гола во втором тайме (не считая матча за Суперкубок УЕФА), и во второй раз это сделал Челси.
- 1960: КЕЧ, Реал против Айнтрахта
- 2019: ЛЕ, Челси против Арсенала
- 2025: ЛК, Челси против Бетиса
Лишь две команды по ходу сезона 2024/25 победили Челси в Лиге Конференций:
- Серветт (Швейцария)
- Легия (Польша)
3.ª vez que uma equipa marca 4⚽ golos na 2.ª parte de uma final europeia (excluindo Supertaça) - e a 2.ª do Chelsea:— Playmaker (@playmaker_PT) May 28, 2025
1960 Real Madrid (🆚 Frankfurt)
2019 Chelsea (🆚 Arsenal)
2025 Chelsea (🆚 Betis) pic.twitter.com/r7A9RVZdJT
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