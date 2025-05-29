Синчук – вне заявки из-за травмы, как сыграли украинцы? Результаты MLS

В ночь на 29 мая состоялись очередные матчи 16-го тура Major League Soccer (MLS) – свои поединки сыграли и украинские футболисты Евгений Чеберко и Александр Сваток.

Звездные игроки Лионель Месси и Луис Суарес забили по два гола и помогли «Интер Майами» одолеть «Клуб де фут Монреаль» (4:2). Нападающий гостей Геннадий Синчук не попал в заявку на это противостояние, так как продолжает восстанавливаться после травмы.

«Остин» не сумел обыграть «Реал Солт-Лейк» – матч завершился со счетом 1:1. Украинский защитник Александр Сваток вышел в стартовом составе хозяев и провел на поле весь поединок. Евгений Чеберко помог «Коламбус Крю» сыграть вничью проти «Нэшвилла» – 2:2.

Major League Soccer (MLS), 16-й тур. 29 мая

Интер Майами – Клуб де фут Монреаль – 4:2

Голы: Месси, 27, 87, Суарес, 68, 71 – Сили, 74, Лотури, 90+2

Атланта Юнайтед – Орландо Сити – 3:2

Голы: Миранчук, 19, Слиш, 83, Тиаре, 90+5 –Араухо, 4, Энрике, 32

Ди Си Юнайтед – Нью-Ингленд Революшн – 1:1

Голы: Пирани, 90+1 – Фейнголд, 45+3

Нью-Йорк Ред Буллз – Шарлотт – 4:2

Голы: Богач, 14, Софо, 29, Шупо-Мотинг, 70 (пен), 90+7 (пен) – Варгас, 26, Абада, 76

Нью-Йорк Сити – Хьюстон Динамо – 0:3

Голы: Хаак, 26 (автогол), Сигал, 50, 90+4 (пен)

Торонто – Филадельфия Юнион – 1:2

Голы: Брингильдсен, 75 – Гарриэл, 86, Вагнер, 90+2

Цинциннати – Даллас – 3:3

Голы: Буха, 30, Денкей, 42 (пен), Валенсуэла, 86 – Муса, 50, Хулио Сантос, 68, Ибеага, 90+2

Коламбус Крю – Нэшвилл – 2:2

Голы: Росси, 69, Паласиос, 81 (автогол) – Сарридж, 2, Мухтар, 78

Остин – Реал Солт-Лейк – 1:1

Голы: Рубио, 90+3 – Агада, 67

Сиэтл Саундерс – Сан-Диего – 1:0

Гол: Феррейра, 58

Лос-Анджелес Гэлакси – Сан-Хосе Эртквейкс – 0:1

Гол: Боуда, 74

Ванкувер Уайткэпс – Миннесота Юнайтед – 0:0

Портленд Тимберс – Колорадо Рэпидс – 2:1

Голы: Антони, 59, Келси, 76 – Михайловтч, 33