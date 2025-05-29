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Major League Soccer
29 мая 2025, 11:35 | Обновлено 29 мая 2025, 12:58
210
0

Синчук – вне заявки из-за травмы, как сыграли украинцы? Результаты MLS

В ночь на 29 мая состоялись матчи 16-го тура Major League Soccer

29 мая 2025, 11:35 | Обновлено 29 мая 2025, 12:58
210
0
Синчук – вне заявки из-за травмы, как сыграли украинцы? Результаты MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток (слева)

В ночь на 29 мая состоялись очередные матчи 16-го тура Major League Soccer (MLS) – свои поединки сыграли и украинские футболисты Евгений Чеберко и Александр Сваток.

Звездные игроки Лионель Месси и Луис Суарес забили по два гола и помогли «Интер Майами» одолеть «Клуб де фут Монреаль» (4:2). Нападающий гостей Геннадий Синчук не попал в заявку на это противостояние, так как продолжает восстанавливаться после травмы.

«Остин» не сумел обыграть «Реал Солт-Лейк» – матч завершился со счетом 1:1. Украинский защитник Александр Сваток вышел в стартовом составе хозяев и провел на поле весь поединок. Евгений Чеберко помог «Коламбус Крю» сыграть вничью проти «Нэшвилла» – 2:2.

Major League Soccer (MLS), 16-й тур. 29 мая

Интер Майами – Клуб де фут Монреаль – 4:2
Голы: Месси, 27, 87, Суарес, 68, 71 – Сили, 74, Лотури, 90+2

Атланта Юнайтед – Орландо Сити – 3:2
Голы: Миранчук, 19, Слиш, 83, Тиаре, 90+5 –Араухо, 4, Энрике, 32

Ди Си Юнайтед – Нью-Ингленд Революшн – 1:1
Голы: Пирани, 90+1 – Фейнголд, 45+3

Нью-Йорк Ред Буллз – Шарлотт – 4:2
Голы: Богач, 14, Софо, 29, Шупо-Мотинг, 70 (пен), 90+7 (пен) – Варгас, 26, Абада, 76

Нью-Йорк Сити – Хьюстон Динамо – 0:3
Голы: Хаак, 26 (автогол), Сигал, 50, 90+4 (пен)

Торонто – Филадельфия Юнион – 1:2
Голы: Брингильдсен, 75 – Гарриэл, 86, Вагнер, 90+2

Цинциннати – Даллас – 3:3
Голы: Буха, 30, Денкей, 42 (пен), Валенсуэла, 86 – Муса, 50, Хулио Сантос, 68, Ибеага, 90+2

Коламбус Крю – Нэшвилл – 2:2
Голы: Росси, 69, Паласиос, 81 (автогол) – Сарридж, 2, Мухтар, 78

Остин – Реал Солт-Лейк – 1:1
Голы: Рубио, 90+3 – Агада, 67

Сиэтл Саундерс – Сан-Диего – 1:0
Гол: Феррейра, 58

Лос-Анджелес Гэлакси – Сан-Хосе Эртквейкс – 0:1
Гол: Боуда, 74

Ванкувер Уайткэпс – Миннесота Юнайтед – 0:0

Портленд Тимберс – Колорадо Рэпидс – 2:1
Голы: Антони, 59, Келси, 76 – Михайловтч, 33

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Major League Soccer (MLS) Атланта Юнайтед Орландо Сити Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз Шарлотт (MLS) Эрик Шупо-Мотинг Алексей Миранчук Нью-Йорк Сити Хьюстон Динамо Торонто (MLS) Филадельфия Юнион Цинциннати (MLS) Даллас (MLS) Коламбус Крю Нэшвилл (MLS) Остин (MLS) Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс Сан-Диего (MLS) Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эртквейкс Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс Интер Майами Клуб де Фут Монреаль Евгений Чеберко Александр Сваток Геннадий Синчук Лионель Месси Луис Суарес
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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