Каким был бы сезон 2024/25, если бы Реал не подписал Мбаппе?

Вас также утомили тексты о «Реале» в течение сезона? То не работает, футболисты не играют как раньше, какие-то претензии к бедному Анчелотти... Так вот, эта статья не такая, она – о другом. О другом «Реале», который так и не получил игрока поколения в свой состав прошлым летом. О другом Мбаппе, который отказался от детской мечты и остался в Париже. О другой, параллельной реальности, где Килиан не играет в Эль-Класико и больше всего голов в сезоне забивает в ворота «Монпелье»...

Данный материал – о том, каким был бы футбол этого сезона, если бы прошлым летом «ПСЖ» все же уговорил свою главную звезду остаться во Франции. Конечно, без категоричности, ведь это все-таки предположение, однако со смелым утверждениями. Первое готов вбросить уже сейчас: если бы не переезд Мбаппе, сезон был бы совсем другим и гораздо менее щедрым на громкие события и сенсации.

Реал избежал бы провала

Подождите, не забрасывайте помидорами. Я согласен, что Мбаппе – это не единственная причина проблем «Реала». Однако тогда давайте определим все главные. Первая – завершение карьеры Кроосом. Меньше мозгов в центре поля, меньше идей на мячи. Вторая – отсутствие профильного центрального нападающего. В штрафной площади стало пусто, поэтому на прострелы и подачи просто некому откликаться. Третья – травмы футболистов линии обороны. Защита была представлена запасными. И некоторые из этих проблем можно было бы решить хотя бы частично. Нет Крооса? Атакуйте проще. Меньше времени с мячом, больше быстрых атак на пространстве, где креатив уступает место скорости ног. Нет сильных защитников из-за повреждений? Защищайся в среднем блоке, как вот делало «Динамо» против «Шахтера» в финале Кубка Украины и почти идеально сдерживало соперника все 120 минут игры. Или даже в прессинг на чужой половине поля иди. Главная идея: пусть оборонительные действия придутся на нападение и полузащиту. Тогда у защитников будет меньше возможностей ошибиться.

Но пришел Мбаппе – и все накрылось. Во-первых, потому что таким образом Перес «решил» вопрос центрального нападающего. Если бы даже Анчелотти попросил президента о приобретении классической «девятки», тот бы отказался и указал бы на Мбаппе. Килиан – крутой форвард. Но когда в штрафную пойдет прострел, то он не замкнет его, потому что он не тот, кто завершает. Он вовлечен в созидание, его забитые мячи – тяжелее. И это круто. Однако без простых голов, когда твой форвард затолкает круглый в ворота чуть ли не с линии ворот, чемпионат не выиграть. Мбаппе имеет 31 гол в ЛЛ, Левандовский – 27, но счет по забитым из пределов вратарской – 1:7 в пользу поляка. Хотя оба играют в центре нападения. Из-за отсутствия Килиана на острие «Реал» потерял несколько голов. Как итог, в прошлом сезоне, без Мбаппе и с Хоселу, мадридцы забили 87 голов в лиге, а в этом только 78. Француз гарантирует голы, но не играет как чистая «девятка».

Во-вторых, с Мбаппе Анчелотти не смог реализовать идеи, о которых я упомянул выше. Больше работать без мяча, чтобы много контратаковать, не вариант, если один из твоих игроков выпадает и не помогает в обороне. А разгрузить защитников можно только при условии игры в прессинг – а его запускают именно нападающие, начиная с центрального. И я вот это сейчас не придумываю: «Реал» по сравнению с прошлым сезоном прибавил в прессинг-показателях. Не из-за Мбаппе, у которого, мягко говоря, невпечатляющие цифры здесь – а из-за решения Анчелотти обороняться таким образом. Карло уже много лет, и он далеко не дурак, чтобы ломать что-то такое, что работает. Раньше «Реал» защищался без прессинга (перекрывал линии передач), а в этом сезоне попробовал обороняться таким образом – и не получилось. Вероятно, Анчелотти таким образом реагировал на травмы в защите. Могло бы это сработать? Да. Но с Мбаппе на поле – нет. Килиан не является причиной всех проблем «Реала», но именно из-за него команда и лично Анчелотти не могли весь сезон эти проблемы решить.

Если бы француз не приехал, «Реал» все равно много терял бы баллы осенью. Потому что ушел Кроос. Потому что вылетели защитники. Потому что вряд ли новый Хоселу забивал бы каждую неделю. Однако мадридцы всегда тяжело стартуют в сезоне. Например, в прошлом потерпели единственное поражение в чемпионате именно в сентябре, а в позапрошлом теряли баллы в ЛЧ осенью даже против «Шахтера». Фишка «Реала» при любом тренере – набирать в течение сезона. И он бы набирал. Анчелотти упростил бы игру. Он смог бы поставить прессинг. Вероятно, Вини также забивал бы больше голов, потому что мы имеем 2 соседних сезона, где бразилец – первая и вторая звезда команды, и больше пользы он приносил именно тогда, когда был примой. Весной «Реал» бы играл в футбол, а не просто присутствовал бы на поле. Тогда, вероятно, он победил бы хотя бы в одном из весенних Эль-Класико. Предполагаю, что все равно бы проиграл Ла Лигу «Барселоне», однако мог бы взять Кубок и точно дал бы бой «Арсеналу» в ЛЧ. Потому что раньше почти такой же состав с тем же тренером уже творили чудеса. С Мбаппе не смогли.

Мбаппе имел бы больше забитых голов

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Килиан забил 31 в Ла Лиге – больше, чем у кого-либо в топ-лигах Европы. Это так, но могло бы быть больше. «ПСЖ» разорвал Лигу 1 в этом сезоне. Там и рекорды, и близкие к рекордным показатели. Но главное – 92 забитых. Последний раз было больше в 2019-м (105), но в тот год и матчей в лиге было 38, а не 34, как сейчас. Конечно, «ПСЖ» крутой и все такое, но еще и сам сезон во Франции – слабый. Речь даже не о конкуренции со столичными, а об уровне других коллективов. Например, «Монпелье» вылетел с 16-ю баллами. «Страсбур» без сильных игроков до последних туров претендовал на место в ЛЧ. «Марсель» и «Монако» оказались в топ-3, хотя проиграли по 9 раз, да и ни один не был убедительным на дистанции в сезон: первый пропускал стопками, второй до Нового года и приобретения Бирета реализовывал шансы хуже всех в топ-лигах Европы. К тому же, никто не выстрелил в Европе. «Монако», «Лилль» и «Брест» рано вылетели из плей-офф ЛЧ, «Лион» не справился с «МЮ», «Ланс» даже в основной этап ЛК не прошел...

Короче говоря, слабый год во Франции. Раз так, то и забивать можно много. В прошлом сезоне Мбаппе отличился 27 раз в 29-и поединках Лиги 1. Учитывая прогресс «ПСЖ» в этом году (он был бы с Килианом или без, потому что на второй год идеи Энрике точно стали более понятными для команды), француз забил бы больше – хотя бы 29-30, а если бы сыграл более 30-и матчей – 32-34. Он уже имел сезон, когда отличился 33 раза в 29-и турах Лиги 1, поэтому для него повторение такого результата стало бы вызовом, но он бы справился. И был бы лучшим бомбардиром топ-лиг. А еще забивал бы больше в Кубке Франции, как вариант – и в ЛЧ. Поэтому Килиан, если говорить о личной статистике, даже несколько потерял из-за переезда в Испанию. Кстати, в ассистах также регресс – 3 в ЛЛ в этом сезоне, хотя в каждом из 8-ми предыдущих сезонов было хотя бы 5 в чемпионате. То есть «Реал» действительно использовал Мбаппе как финишера. А он еще и голевые может отдавать. И отдавал бы, если бы остался в Париже.

ПСЖ не сыграл бы в финале ЛЧ

Как я писал выше, «ПСЖ» на второй год с Энрике точно заиграл бы лучше. Летом команда усилилась Пачо (лучший игрок ЛЧ по количеству возвратов мяча команде) и Невешем (одна из самых креативных «восьмерок» Европы). Эти трансферы состоялись бы даже если бы Мбаппе остался в команде. Плюс, слабый год для других клубов Л1. Вот и получается, что «ПСЖ» бы прогрессировал и побеждал. Единственный вопрос: насколько сильно? Мы знаем, что без Мбаппе некоторые игроки вышли на новый уровень. Это, в первую очередь, Дембеле, который заиграл в центре атаки – а при условии присутствия Килиана продолжал бы выступать на фланге. А еще с Мбаппе линия нападения парижан была бы полностью укомплектована – и зимой в Париж не переехал бы Хвича (ему бы даже не сделали бы предложение). В таком случае он бы выиграл Серию А с «Наполи»... Однако приехал помочь «ПСЖ» пройти как можно дальше в ЛЧ. И помог.

Кварацхелия отрабатывал в обороне против «Арсенала» в полуфинале. Делал бы это Мбаппе, если бы играл на этой позиции? Нет. Дембеле в первой игре против «канониров» забил после атаки, которую сам и разогнал, предложив себя под пас ниже центральной линии поля. Оказался бы там Мбаппе? Нет. Один из козырей «ПСЖ» – это крутая игра без мяча. Команда круто умеет обороняться прессингом, а против «Арсенала» отрезками выглядела хорошо и в позиционной обороне. Могла бы она это все делать с Мбаппе в составе? Нет. Мы видели в течение прошлых лет защиту парижан с Килианом – она была хуже. Конечно, можно нафантазировать себе, что француз оформлял бы дубли и хет-трики в каждом из поединков плей-офф, что оправдало бы его низкую вовлеченность в защиту... Но мы же всегда говорим о вероятностях. Более вероятный вариант – то, что «ПСЖ» вылетел бы из-за того, что пропустил слишком много, как это с ним случалось почти каждый год, когда в составе был Мбаппе. «ПСЖ» не был бы в финале, если бы игрок поколения остался в клубе.

ЗМ – у Салаха, Алонсо – все еще в Байере

Единственная причина дискуссии относительно обладателя Золотого мяча в этом сезоне – это «ПСЖ» в финале ЛЧ. Если бы парижан там не было и они вылетели в 1/8, индивидуальная награда точно досталась бы Салаху, который побил чуть ли не все существующие рекорды в этом сезоне АПЛ. Потому что тот же Дембеле – крутой, но только после Нового года. До этого он забивал как среднестатистический форвард, после – как лучший нападающий мира, к тому же – в решающие моменты важных матчей. И все равно все смотрят на ЛЧ. Вероятно, с Мбаппе в составе «ПСЖ» сошел бы еще по итогам дуэли с «Ливерпулем» – одной из лучших команд Европы в этом сезоне. Французы и так едва проползли, потому что были лучшими в серии пенальти, но они бы просто до нее не дотянули бы, если бы на поле был Килиан – полезный в атаке, но ненужный, когда приходится много работать без мяча (второй матч противостояния, особенно второй тайм, когда Доннарумма наделал сейвов и выносов). Итак, Дембеле бы вылетел, а Салах прошёл сначала в четвертьфинал, а там – и дальше. Потому что с «Виллой» этот «Ливерпуль» справился бы. И ЗМ был бы его.

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Анчелотти ушел из «Реала» из-за неудовлетворительных результатов. Перес и болельщики ожидали большего, а получили 0 больших трофеев в сезоне, даже Кубок Испании не удалось зацепить. Это провал. И не может такого быть, что Карло всюду нормально справлялся, а тут пришел Мбаппе – и он именно в этот год решил забыть, как тренировать. Связь есть. Вряд ли Килиана можно назвать виновным в уходе Анчелотти, однако без этого трансфера Карло все еще тренировал бы «Реал». Как минимум год – до конца своего действующего контракта. Но с ним прощаются, а на это место выдергивают Алонсо – молодого тренера, который еще совсем недавно проводил свой первый полный сезон в топ-лигах. Давайте акцентировать внимание не на перспективах «Реала» с Алонсо, а на перспективах «Байера» без него. Что будет с командой? Вроде бы очевидно: она развалится. Именно решение тренера остаться в клубе после чемпионского сезона заставило многих футболистов отложить свои трансферы в другие команды еще хотя бы на год. Мы потеряли этот «Байер» раньше, чем могли, из-за трансфера Мбаппе.

Я не хейтер Мбаппе

Хотя вы, наверное, подумали, что так оно и есть. Но нет, он мне даже нравится. По крайней мере в работе с мячом, особенно – когда стартует с родного левого фланга. Я искренне хочу, чтобы он бил все новые рекорды каждый год. Но он перешел в «Реал» не в тот момент. Он пришел тогда, когда команде не был нужен левый вингер, потому что уже раскрылся Винисиус. Он пришел тогда, когда мадридцы пытались оклематься после прощания с Кроосом. Я бы хотел, чтобы Килиана использовали на комфортной для него позиции. И я бы хотел, чтобы «Реал» играл круто и побеждал, но для этого нужны существенные изменения в составе и его балансе. Но, к сожалению, все произошло именно так, как произошло. Из-за подписания Мбаппе мадридцы не смогли перестроиться в течение сезона, хотя это было необходимо. Благодаря его уходу «ПСЖ» смог прибавить, ведь круто разыграл карту отсутствия мировой звезды в составе. Сам Килиан потерял в результативности. Анчелотти будет тренировать Бразилию на ЧМ, а Алонсо не будет тренировать «Байер». Салах не выиграет ЗМ из-за Мбаппе.

Был бы сезон лучше, если бы Мбаппе остался в Париже? Я не знаю. Но он бы был совершенно другим. И точно менее богатым на события. Потому что и новые места работы для нескольких тренеров, и больше, чем обычно, разговоров о «Реале», и «ПСЖ» в финале ЛЧ, и потенциальный ЗМ для Дембеле – все это стало возможным благодаря переезду Мбаппе в Мадрид. В том числе благодаря французу сезон выдался настолько памятным и сенсационным. Спасибо ему за это.