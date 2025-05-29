Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему

Итальянский тренер Давиде Анчелотти, который является сыном бывшего тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, продолжит свою карьеру в Шотландии.

Наставник провел успешные переговоры с «Глазго Рейнджерс» и в ближайшее время о назначении нового главного тренера шотландский клуб сообщит официально.

Анчелотти-младший намерен осуществить неожиданный трансфер в новой команде – он планирует пригласить легендарного хорватского полузащитника Луку Модрича. Издание BBC сообщает, что в в мадридском «Реале» Давиде имел теплые отношения с футболистами – многие представители «сливочных» считают, что Карло Анчелотти не смог бы добиться таких успехов в Мадриде без своего сына.

Учитывая то, как общаются Анчелотти-младший и Модрич, в «Глазго Рейнджерс» считают, что хорватский футболист может согласиться на переход в чемпионат Шотландии. Опытный футболист станет свободным агентом, так как его контракт с «Реалом» заканчивается в июне 2025 года.

В нынешнем сезоне хорват провел 56 матчей за королевский клуб, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Модрич ранее выступал за английский «Тоттенхэм», также играл в чемпионатах Хорватии и Боснии.