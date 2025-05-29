Надоел Гвардиоле. Ман Сити намерен избавиться от самого дорогого игрока

Английский «Манчестер Сити» намерен избавиться от вингера Джека Грилиша, который является самым дорогим приобретением в истории клуба.

Руководство «горожан» готово рассмотреть все предложения – и аренду, и трансфер, – но из-за высокой зарплаты футболиста найти заинтересованные клубы будут крайне трудно.

Тренерский штаб команды считает, что Джек провел ужасный сезон и не готово мириться с его отношением к футболу. Гвардиола не намерен выпускать футболиста в стартовом составе из-за неудовлетворительной формы 29-летнего англичанина.

Британские СМИ сообщили, что наставник «Манчестер Сити» провел серьезный разговор с Грилишем, после чего оба решили, что уход вингера будет лучшим решением для обеих сторон.

Джек перебрался в расположение «горожан» летом 2021 года из «Астон Виллы» за 117,5 млн евро, однако постоянным игроком стартового состава так и не сумел стать. В нынешнем сезоне футболист чаще всего начинает матчи со скамейки запасных.