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  4. Надоел Гвардиоле. Ман Сити намерен избавиться от самого дорогого игрока
Англия
29 мая 2025, 10:32 |
1875
1

Надоел Гвардиоле. Ман Сити намерен избавиться от самого дорогого игрока

Джек Грилиш разочаровал тренерский штаб и согласился уйти в другой клуб

29 мая 2025, 10:32 |
1875
1
Надоел Гвардиоле. Ман Сити намерен избавиться от самого дорогого игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Английский «Манчестер Сити» намерен избавиться от вингера Джека Грилиша, который является самым дорогим приобретением в истории клуба.

Руководство «горожан» готово рассмотреть все предложения – и аренду, и трансфер, – но из-за высокой зарплаты футболиста найти заинтересованные клубы будут крайне трудно.

Тренерский штаб команды считает, что Джек провел ужасный сезон и не готово мириться с его отношением к футболу. Гвардиола не намерен выпускать футболиста в стартовом составе из-за неудовлетворительной формы 29-летнего англичанина.

Британские СМИ сообщили, что наставник «Манчестер Сити» провел серьезный разговор с Грилишем, после чего оба решили, что уход вингера будет лучшим решением для обеих сторон.

Джек перебрался в расположение «горожан» летом 2021 года из «Астон Виллы» за 117,5 млн евро, однако постоянным игроком стартового состава так и не сумел стать. В нынешнем сезоне футболист чаще всего начинает матчи со скамейки запасных.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Джек Грилиш трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: Daily Star
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Mark4854590
Гріліш не реалізував значну частину свого потенціалу. Але це його вибір
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