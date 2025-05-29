Где смотреть онлайн переходного матча ЧУ Кудровка – Ворскла

В четверг, 29 мая, будет проведен первый матч в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26.

В одном из двух поединков перволиговая «Кудровка» сыграет против представителя УПЛ – «Ворскла» Полтава.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч состоится на столичном стадионе «Оболонь Арена». Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Панчишин из Харькова.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и осуществлению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2012 05.04.2021, с изменениями