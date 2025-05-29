Где смотреть онлайн переходного матча ЧУ Кудровка – Ворскла
Поединок начнется 29 мая в 15:30 по киевскому времени
В четверг, 29 мая, будет проведен первый матч в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26.
В одном из двух поединков перволиговая «Кудровка» сыграет против представителя УПЛ – «Ворскла» Полтава.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч состоится на столичном стадионе «Оболонь Арена». Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Панчишин из Харькова.
Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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