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Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 09:46 | Обновлено 29 мая 2025, 10:27
437
0

Где смотреть онлайн переходного матча ЧУ Кудровка – Ворскла

Поединок начнется 29 мая в 15:30 по киевскому времени

29 мая 2025, 09:46 | Обновлено 29 мая 2025, 10:27
437
0
Где смотреть онлайн переходного матча ЧУ Кудровка – Ворскла
УПЛ

В четверг, 29 мая, будет проведен первый матч в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26.

В одном из двух поединков перволиговая «Кудровка» сыграет против представителя УПЛ – «Ворскла» Полтава.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч состоится на столичном стадионе «Оболонь Арена». Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Панчишин из Харькова.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига где смотреть переходные матчи Кудровка Ворскла Полтава
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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