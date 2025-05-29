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Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 10:10 |
1503
0

Лидер Динамо? Маркевич рассказал, кто является лучшим игроком Премьер-лиги

Именитый украинский тренер отметил влияние на игру вингера Андрея Ярмоленко

29 мая 2025, 10:10 |
1503
0
Лидер Динамо? Маркевич рассказал, кто является лучшим игроком Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич считает футболиста киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко лучшим игроком Премьер-лиги в сезоне 2024/25:

«Лучший полузащитник в чемпионате? Несомненно – это Ярмоленко (Динамо). Я не вижу сегодня в УПЛ футболиста такого уровня, как Андрей. Он даже в 35 лет старается, сражается. Его заслуга в чемпионстве «Динамо» очень велика. Ярмоленко настраивал партнеров по команде и сам не пас задних.

Побьет ли он рекорд Шацких? Я ему этого желаю от всей души. Я считаю, Андрею нужно играть, пока он не побьет рекорд Шацких. Лучший игрок сезона? Ярмоленко (Динамо). Игроков такого уровня сейчас нет в нашем чемпионате», – считает Маркевич.

В сезоне 2024/25 Ярмоленко провел 33 матча во всех турнирах, где забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Контракт вингера с «Динамо» заканчивается в июне 2026 года.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Андрей Ярмоленко Мирон Маркевич
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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