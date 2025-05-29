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  4. Маркевич назвал игрока Динамо, который разочаровал и остановился в развитии
Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 09:22 |
2212
1

Маркевич назвал игрока Динамо, который разочаровал и остановился в развитии

Именитый украинский тренер отметил спад в игре Владимира Бражко

29 мая 2025, 09:22 |
2212
1
Маркевич назвал игрока Динамо, который разочаровал и остановился в развитии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич считает полузащитника Владимира Бражко главным разочарованием сезона в Украинской Премьер-лиге:

«Главное разочарование в УПЛ 2024/25 – Бражко (Динамо). Он должен закатать рукава и работать, у него есть все, чтобы стать классным игроком. Надо отложить все моменты в сторону и думать только о футболе. Бражко остановился в развитии. Год назад я считал, что он будет топ, но что с ним произошло сейчас, я не знаю. Он должен разобраться в себе.

Сказалось ли на Бражко, что Суркис не продал его в «Вулверхэмптон»? Ну, да не продал, но еще продадут! Я здесь в чем-то понимаю тренера и президента, потому что команда сражалась за золотые медали. Надо работать. Если тебя заметили зарубежные клубы, то в любом случае будут наблюдать и дальше. Надо высокий уровень игры показывать. Если работать, то все будет хорошо», – уверен Маркевич.

В нынешнем сезоне Владимир Бражко провел 37 матчей на клубном уровне в составе «Динамо», где забил пять голов и отдал четыре результативных передачи. Ориентировочная стоимость 23-летнего полузащитника составляет 12 млн евро.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владимир Бражко Мирон Маркевич
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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Ukraine
Таких футболістів хоч відбавляй.
Бражко, Шапаренко, Попов, Караваєв здувся, і так далі....
Я важаю це все через тренерський штаб, їх помилковий підхід.
Єврозона все показала чітко.
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