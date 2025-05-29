Известные экс-футболисты Динамо могут вернуться в профессиональный футбол
Денис Гармаш и Сергей Рыбалка сыграют за ФК «Лесное» во Второй лиге Украины
Любительский клуб ФК «Лесное» работает над получением аттестата для участия во Второй лиге Украины – об этом сообщил тренер-консультант коллектива Александр Рябоконь.
Стоит отметить, что в составе клуба выступают именитые футболисты, бывшие игроки киевского «Динамо» Денис Гармаш и Сергей Рыбалка, которые могут вернуться в профессиональный футбол:
– Александр Дмитриевич, куда делся Гармаш, неужели решил окончательно повесить бутсы на гвоздь?
– Да нет. Гармаш с футболом не завязал – у него травма. Вот недавно только две тренировки провел. Надеемся, что со следующей недели уже начнет играть снова полноценно.
– Что именно за повреждение у Дениса?
– Мышечная травма, был надрыв задней поверхности бедра. Уже больше месяца прошло, и он почти полностью восстановился. В «Динамо», кстати, проходил реабилитацию.
– Мы увидим ФК «Лесное» во Второй лиге уже в следующем сезоне?
– Думаю, что да. Насколько мне известно, аттестация проходит и все идет по плану, – рассказал Рябоконь.
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