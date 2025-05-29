Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известные экс-футболисты Динамо могут вернуться в профессиональный футбол
Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 09:08 |
2251
0

Известные экс-футболисты Динамо могут вернуться в профессиональный футбол

Денис Гармаш и Сергей Рыбалка сыграют за ФК «Лесное» во Второй лиге Украины

29 мая 2025, 09:08 |
2251
0
Известные экс-футболисты Динамо могут вернуться в профессиональный футбол
УПЛ. Денис Гармаш

Любительский клуб ФК «Лесное» работает над получением аттестата для участия во Второй лиге Украины – об этом сообщил тренер-консультант коллектива Александр Рябоконь.

Стоит отметить, что в составе клуба выступают именитые футболисты, бывшие игроки киевского «Динамо» Денис Гармаш и Сергей Рыбалка, которые могут вернуться в профессиональный футбол:

– Александр Дмитриевич, куда делся Гармаш, неужели решил окончательно повесить бутсы на гвоздь?

– Да нет. Гармаш с футболом не завязал – у него травма. Вот недавно только две тренировки провел. Надеемся, что со следующей недели уже начнет играть снова полноценно.

– Что именно за повреждение у Дениса?

– Мышечная травма, был надрыв задней поверхности бедра. Уже больше месяца прошло, и он почти полностью восстановился. В «Динамо», кстати, проходил реабилитацию.

– Мы увидим ФК «Лесное» во Второй лиге уже в следующем сезоне?

– Думаю, что да. Насколько мне известно, аттестация проходит и все идет по плану, – рассказал Рябоконь.

По теме:
Лидер Динамо? Маркевич рассказал, кто является лучшим игроком Премьер-лиги
Кудровка – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн переходного матча ЧУ Кудровка – Ворскла
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Денис Гармаш Сергей Рыбалка Александр Рябоконь Лесное аматорский футбол
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левый Берег – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 29 мая 2025, 07:15 2
Левый Берег – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Левый Берег – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В этой паре кто-то точно останется играть на стадионе «Левый Берег» в УПЛ и Первой лиге

Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Футбол | 28 мая 2025, 15:59 8
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца

Лунин не является приоритетом для «Галатасарая»

Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд
Футбол | 28.05.2025, 19:25
Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд
Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Теннис | 28.05.2025, 22:01
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Хаби Алонсо назвал неприкосновенного футболиста в мадридском Реале
Футбол | 29.05.2025, 08:21
Хаби Алонсо назвал неприкосновенного футболиста в мадридском Реале
Хаби Алонсо назвал неприкосновенного футболиста в мадридском Реале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
28.05.2025, 12:28 2
Футбол
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
28.05.2025, 00:33 1
Теннис
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
28.05.2025, 02:56
Футбол
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
28.05.2025, 05:23
Бокс
Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити
Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити
28.05.2025, 07:00 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
27.05.2025, 21:33 61
Футбол
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2025, 21:17 1
Футбол
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
28.05.2025, 17:15 50
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем