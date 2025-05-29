Известные экс-футболисты Динамо могут вернуться в профессиональный футбол

Любительский клуб ФК «Лесное» работает над получением аттестата для участия во Второй лиге Украины – об этом сообщил тренер-консультант коллектива Александр Рябоконь.

Стоит отметить, что в составе клуба выступают именитые футболисты, бывшие игроки киевского «Динамо» Денис Гармаш и Сергей Рыбалка, которые могут вернуться в профессиональный футбол:

– Александр Дмитриевич, куда делся Гармаш, неужели решил окончательно повесить бутсы на гвоздь?

– Да нет. Гармаш с футболом не завязал – у него травма. Вот недавно только две тренировки провел. Надеемся, что со следующей недели уже начнет играть снова полноценно.

– Что именно за повреждение у Дениса?

– Мышечная травма, был надрыв задней поверхности бедра. Уже больше месяца прошло, и он почти полностью восстановился. В «Динамо», кстати, проходил реабилитацию.

– Мы увидим ФК «Лесное» во Второй лиге уже в следующем сезоне?

– Думаю, что да. Насколько мне известно, аттестация проходит и все идет по плану, – рассказал Рябоконь.