Ворскла сыграет в переходных матчах без важного игрока. Он уже попрощался

29 мая состоится первый матч плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге, в котором встретятся «Кудровка» и «Ворскла».

Накануне стало известно, что полтавскому коллективу в этом противостоянии не поможет защитник Илья Крупский. По сообщениям источника, 21-летний футболист уже попрощался с одноклубниками и не сыграет в переходных матчах.

Контракт защитника принадлежит харьковскому «Металлисту 1925», поэтому в этот клуб и должен вернуться игрок. Стоит отметить, что аренда Крупского рассчитана до 30 июня, но в соглашении нет никакой договоренности об участии в стыковых матчах.

Защитник не принимал участие в последних тренировках «Ворсклы», он находится в Киеве, где будет поддерживать свою команду – «Металлист 1925». Харьковский клуб также сыграет в стыковых матчах – выйдет на поле против киевского «Левого Берега».

В сезоне 2024/25 Крупский провел 27 поединков в чемпионате, в которых записал на свой счет две результативные передачи.