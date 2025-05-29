У Трабзонспора возникнут проблемы после прихода Арды Турана в Шахтер

Донецкий «Шахтер» объявил о расставании с главным тренером Марино Пушичем и начале работы с известным турецким специалистом Ардой Тураном.

Это назначение может негативно повлиять на планы турецкого «Трабзонспора», который считает, что у него теперь возникнут небольшие проблемы. Клуб, в составе которого играют три украинца, планировал во время летнего трансферного окна подписать защитника «горняков» Артема Бондаренко.

Однако, президент и тренерский штаб «Трабзонспора» уверен, что после прихода Турана, украинская команда не захочет продавать талантливого полузащитника. Турецкий клуб считал 24-летнего футболиста своей главной трансферной целью летом, чтобы усилить состав после неудачного сезона.

Президент Эртугрул Доган уверен, что Туран не захочет сразу же продавать игроков, поэтому трансфер Бондаренко в Турцию становится маловероятным. В кампании 2024/25 полузащитник провел 41 матч во всех турнирах, где забил 12 голов и отдал восемь результативных передач.