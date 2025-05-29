Наставник Черноморца рассказал, из-за кого клуб вылетел в Первую лигу

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер подвел итоги результатов клуба в текущем сезоне, а также рассказал о том, кто виноват в вылете клуба в Первую лигу. Тренер считает, что нельзя выделять отдельных футболистов – отвечать за неудовлетворительные результаты должна вся команда:

– Победа над «Ворсклой», как и ничьи с «Динамо» и «Александрией» показали, что команда способна не только сопротивляться, но и добывать очки. Однако все это оказалось поздно. Футболисты свою вину чувствуют?

– Думаю, каждый член команды это чувствует. Как и каждый человек, работающий в нашем клубе. Поэтому ответственность лежит на всех вместе, ведь вину вешать на кого-то одного нельзя. Если мы всем коллективом заняли место, на котором оказались, то и отвечать за это должны вместе.

– Разочарований за два месяца работы в Одессе у вас было много?

– Не могу сказать, что было именно разочарование. Мы, конечно же, хотим большего. Но не всегда оно выходит так, как ты хочешь. Ведь на футбольном поле есть моменты, которые ты даже не можешь предсказать. Те ошибки, которые мы совершали, очень болезненно нами воспринимались и давали негатив. Они были нелогичны, к тому же их было много.

Когда они случаются один раз – это одно, а вот когда в каждой игре – совсем другое. Особенно когда такое происходит на протяжении шести матчей. Конечно, из-за этого возникает нервозность у футболистов, ведь они понимали, что у них в следующей игре нет права на ошибку. Вот именно эти моменты им и мешали – именно поэтому они и случались.

Чтобы лишить психологического осадка в этом вопросе, нужно было достучаться до сознания ребят и напомнить им, что они умеют играть в футбол. Умеют и могут, ведь на футбольном поле все мы одинаковы. Важно было все это футболистами донести, чтобы они поняли и поверили в себя, зная, что играть можно против любого соперника, – признался Кучер.