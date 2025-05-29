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Премьер-лига
Левый Берег
29.05.2025 18:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 08:55 |
311
0

Левый Берег – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды встретятся 29 мая в 18:00 по киевскому времени

29 мая 2025, 08:55 |
311
0
Левый Берег – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
стадион Левый Берег

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и ЛНЗ.

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 10-ю строчку турники с 35 баллами. ЛНЗ находится на 12 ступени таблицы с 30 очками.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Левый Берег – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Левый Берег – Металлист 1925
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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