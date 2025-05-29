Левый Берег – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Команды встретятся 29 мая в 18:00 по киевскому времени
В воскресенье, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и ЛНЗ.
Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В нынешнем сезоне «Верес» занимает 10-ю строчку турники с 35 баллами. ЛНЗ находится на 12 ступени таблицы с 30 очками.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Левый Берег – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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