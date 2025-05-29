Где смотреть онлайн переходного матч ЧУ Левый Берег – Металлист 1925
Команды встретятся 29 мая в 18:00 по киевскому времени
29 мая состоится первый матч переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 между «Левым Берегом» и «Металлистом 1925».
Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча будет Виктор Копиевский из Кропивницкого.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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