Ангелина Калинина – Лоис Буассон. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025

29 мая, во втором круге Ролан Гаррос, свою встречу проведут Ангелина Калинина (WTA 113) и Лоис Буассон (WTA 361).

Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Ангелина Калинина

Этот сезон украинская спортсменка не проводит ярко, лучшим ее турниром был полуфинал в Брисбене еще вначале года. За последнюю неделю теннисистка потеряла 30 позиций в рейтинге, из-за чего вылетела из топ-100, но если брать в лайве, то она сейчас на 93-й строчке.

Ролан Гаррос Калинина начала с поединка против непростой Элины Аванесян, которую смогла уверенно обыграть – 6:1, 6:2. Тяжелым для украинки был старт матча, когда она отдала свою подачу и чуть не проиграла гейм на чужой, выигрывая 40:0.

Спортсменка в этом году провела всего четыре встречи на грунте, в которых одержала две победы. Если Калинина покажет свой теннис, она сможет далеко зайти, стартовая победа должна ей прибавить уверенности.

Лоис Буассон

Французская спортсменка не имеет большой известности, в этом сезоне она дебютировала в основной сетке Ролан Гаррос. Старт этого сезона Буассон пропустила, так как травмировалась еще в середине прошлого года, поэтому не играла семь месяцев.

В этом году спортсменка успела уже провести 21 матч на грунте, одержав 16 побед, перед мейджором смогла выиграть титул ITF. Теннисистка фактически избегает харда, концентрируясь только на грунте. В первом круге ей удалось выбить из борьбы сильную и опытную Элизе Мертенс – 6:4, 4:6, 6:3, матч длился чуть больше двух часов.

Несмотря на низкое место в рейтинге, Буассон начала с основной сетки, так как она получила wild card. Француженка может быть очень опасна, учитывая ее специализацию на грунте и сенсационный старт.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой дважды, оба матча состоялись в 2021-м году на грунтовых турнирах Франции, пока 2:0 в пользу украинки. За четыре года француженка набралась опыта, сейчас она способна сыграть лучше.

Прогноз

Если исходить из котировок, ожидается сложная и непредсказуемая битва, так как фаворита в этой паре не выделяют. Калинина выше в рейтинге, имеет перевес в очных противостояниях, но пересекались теннисистки давно, а текущая форма украинки вызывает вопросы.

Буассон умеет играть на грунте, хотя она не так много матчей проводит на таком высоком уровне. Я думаю, стартовая победа прибавила уверенности украинке, она способна показать свой теннис, поэтому поставлю на ее победу. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.96.

Прогноз Sport.ua Ангелина Калинина Лос Буассон Победа Калининой 1.96 Сделать ставку

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