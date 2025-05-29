Ангелина Калинина – Лоис Буассон. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Поединок 1/32 финала состоится 29 мая и начнется ориентировочно в 16:00 по Киеву
29 мая, во втором круге Ролан Гаррос, свою встречу проведут Ангелина Калинина (WTA 113) и Лоис Буассон (WTA 361).
Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
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Ангелина Калинина
Этот сезон украинская спортсменка не проводит ярко, лучшим ее турниром был полуфинал в Брисбене еще вначале года. За последнюю неделю теннисистка потеряла 30 позиций в рейтинге, из-за чего вылетела из топ-100, но если брать в лайве, то она сейчас на 93-й строчке.
Ролан Гаррос Калинина начала с поединка против непростой Элины Аванесян, которую смогла уверенно обыграть – 6:1, 6:2. Тяжелым для украинки был старт матча, когда она отдала свою подачу и чуть не проиграла гейм на чужой, выигрывая 40:0.
Спортсменка в этом году провела всего четыре встречи на грунте, в которых одержала две победы. Если Калинина покажет свой теннис, она сможет далеко зайти, стартовая победа должна ей прибавить уверенности.
Лоис Буассон
Французская спортсменка не имеет большой известности, в этом сезоне она дебютировала в основной сетке Ролан Гаррос. Старт этого сезона Буассон пропустила, так как травмировалась еще в середине прошлого года, поэтому не играла семь месяцев.
В этом году спортсменка успела уже провести 21 матч на грунте, одержав 16 побед, перед мейджором смогла выиграть титул ITF. Теннисистка фактически избегает харда, концентрируясь только на грунте. В первом круге ей удалось выбить из борьбы сильную и опытную Элизе Мертенс – 6:4, 4:6, 6:3, матч длился чуть больше двух часов.
Несмотря на низкое место в рейтинге, Буассон начала с основной сетки, так как она получила wild card. Француженка может быть очень опасна, учитывая ее специализацию на грунте и сенсационный старт.
Личные встречи
Теннисистки играли между собой дважды, оба матча состоялись в 2021-м году на грунтовых турнирах Франции, пока 2:0 в пользу украинки. За четыре года француженка набралась опыта, сейчас она способна сыграть лучше.
Прогноз
Если исходить из котировок, ожидается сложная и непредсказуемая битва, так как фаворита в этой паре не выделяют. Калинина выше в рейтинге, имеет перевес в очных противостояниях, но пересекались теннисистки давно, а текущая форма украинки вызывает вопросы.
Буассон умеет играть на грунте, хотя она не так много матчей проводит на таком высоком уровне. Я думаю, стартовая победа прибавила уверенности украинке, она способна показать свой теннис, поэтому поставлю на ее победу. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.96.
16:00
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