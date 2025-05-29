Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 29 мая
В четверг в Париже сыграют Ангелина Калинина, Надежда Киченок и Даяна Ястремская
29 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 продолжатся матчи второго раунда в мужском и женском одиночном разрядах, а также состоятся поединки первого круга в парном.
В четверг в Париже выступят три украинские теннисистки: Ангелина Калинина, Надежда Киченок и Даяна Ястремская. Киченок и Ястремская заявлены в одном тандеме на парный разряда.
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 29 мая
Ролан Гаррос. Одиночный разряд, 1/32 финала
Корт №7. 3-й запуск (не ранее 16:00)
Ангелина Калинина – Лоис Буассон [WC]
Ролан Гаррос. Парный разряд, 1/32 финала
Корт №4. 3-й запуск (не ранее 15:00)
Надежда Киченок / Даяна Ястремская – Камилла Рахимова / Анна Шишкова
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