29 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 продолжатся матчи второго раунда в мужском и женском одиночном разрядах, а также состоятся поединки первого круга в парном.

В четверг в Париже выступят три украинские теннисистки: Ангелина Калинина, Надежда Киченок и Даяна Ястремская. Киченок и Ястремская заявлены в одном тандеме на парный разряда.

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 29 мая

Ролан Гаррос. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №7. 3-й запуск (не ранее 16:00)

Ангелина Калинина – Лоис Буассон [WC]

Ролан Гаррос. Парный разряд, 1/32 финала

Корт №4. 3-й запуск (не ранее 15:00)

Надежда Киченок / Даяна Ястремская – Камилла Рахимова / Анна Шишкова