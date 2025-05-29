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Ролан Гаррос
29 мая 2025, 06:32 |
618
0

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 29 мая

В четверг в Париже сыграют Ангелина Калинина, Надежда Киченок и Даяна Ястремская

29 мая 2025, 06:32 |
618
0
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 29 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

29 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 продолжатся матчи второго раунда в мужском и женском одиночном разрядах, а также состоятся поединки первого круга в парном.

В четверг в Париже выступят три украинские теннисистки: Ангелина Калинина, Надежда Киченок и Даяна Ястремская. Киченок и Ястремская заявлены в одном тандеме на парный разряда.

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 29 мая

Ролан Гаррос. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №7. 3-й запуск (не ранее 16:00)

Ангелина Калинина Лоис Буассон [WC]

Ролан Гаррос. Парный разряд, 1/32 финала

Корт №4. 3-й запуск (не ранее 15:00)

Надежда Киченок / Даяна Ястремская – Камилла Рахимова / Анна Шишкова

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Лоис Буассон Даяна Ястремская Ангелина Калинина Надежда Киченок Камилла Рахимова Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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