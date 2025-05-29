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29 мая 2025, 01:55 |
12
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

29 мая 2025, 01:55 |
12
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 мая
ФК Металлист 1925

В четверг, 29 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Кудровка – Ворскла

Ggbet 4.33 – 3.35 – 1.99

18:00 Левый Берег – Металлист 1925

Ggbet 2.58 – 3.20 – 2.97

21:30 Реймс – Мец

Ggbet 2.36 – 3.28 – 3.49

16:00 Ангелина Калинина – Лоис Буассон

Ggbet 1.97 – 1.84

КИБЕРСПОРТ

12:30 Team Liquid – Talon Esports

Ggbet 1.81 – 2.04

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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