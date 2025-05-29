СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В четверг, 29 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Кудровка – Ворскла
18:00 Левый Берег – Металлист 1925
21:30 Реймс – Мец
16:00 Ангелина Калинина – Лоис Буассон
КИБЕРСПОРТ
12:30 Team Liquid – Talon Esports
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