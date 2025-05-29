СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 мая

В четверг, 29 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Кудровка – Ворскла

4.33 – 3.35 – 1.99

18:00 Левый Берег – Металлист 1925

2.58 – 3.20 – 2.97

21:30 Реймс – Мец

2.36 – 3.28 – 3.49

16:00 Ангелина Калинина – Лоис Буассон

1.97 – 1.84

КИБЕРСПОРТ

12:30 Team Liquid – Talon Esports

1.81 – 2.04

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