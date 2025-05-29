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  4. Аль-Наср нашел замену Роналду. Это финалист ЛЧ и чемпион АПЛ
Саудовская Аравия
29 мая 2025, 14:28 |
316
0

Аль-Наср нашел замену Роналду. Это финалист ЛЧ и чемпион АПЛ

Луис Диас может покинуть «Ливерпуль»

29 мая 2025, 14:28 |
316
0
Аль-Наср нашел замену Роналду. Это финалист ЛЧ и чемпион АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Саудовский «Аль-Наср» интересуется колумбийским вингером английского «Ливерпуля» Луисом Диасом, сообщает испанское издание talkSPORT.

По информации источника, клуб Про-лиги считает 28-летнего футболиста отличным вариантом на роль главной звезды команды, которая станет вакантной после вероятного ухода легендарного португальского нападающего Криштиану Роналду.

В сезоне 2024/25 Луис Диас провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

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Криштиану Роналду Луис Диас Ливерпуль Аль-Наср Эр-Рияд трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Вус Источник: talkSPORT
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