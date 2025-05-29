Аль-Наср нашел замену Роналду. Это финалист ЛЧ и чемпион АПЛ

Саудовский «Аль-Наср» интересуется колумбийским вингером английского «Ливерпуля» Луисом Диасом, сообщает испанское издание talkSPORT.

По информации источника, клуб Про-лиги считает 28-летнего футболиста отличным вариантом на роль главной звезды команды, которая станет вакантной после вероятного ухода легендарного португальского нападающего Криштиану Роналду.

В сезоне 2024/25 Луис Диас провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.