ВИДЕО. Жирная точка в девять. Как Санчо похоронил шансы Бетиса на трофей ЛК

28 мая проходит финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Коллективы играют на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 83-й минуте Джейдон Санчо сделал счет 3:1 в пользу пенсионеров.

Все три мяча синие забили во второй тайме. Первым отличился Энцо Фернандес, вторым – Николас Джексон.

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