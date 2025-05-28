Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Жирная точка в девять. Как Санчо похоронил шансы Бетиса на трофей ЛК
Лига конференций
28 мая 2025, 23:48 | Обновлено 28 мая 2025, 23:59
285
0

ВИДЕО. Жирная точка в девять. Как Санчо похоронил шансы Бетиса на трофей ЛК

На 83-й минуте Джейдон красивым голом сделал счет 3:1 в пользу Челси в финале еврокубка

28 мая 2025, 23:48 | Обновлено 28 мая 2025, 23:59
285
0
ВИДЕО. Жирная точка в девять. Как Санчо похоронил шансы Бетиса на трофей ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

28 мая проходит финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Коллективы играют на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 83-й минуте Джейдон Санчо сделал счет 3:1 в пользу пенсионеров.

Все три мяча синие забили во второй тайме. Первым отличился Энцо Фернандес, вторым – Николас Джексон.

❗️ ВИДЕО. Жирная точка в девять. Как Санчо похоронил шансы Бетиса на трофей ЛК

По теме:
ФОТО. О Мудрике не забыли. Челси отпраздновал победу в Лиге конференций
ФОТО. Назван лучший игрок финального матча Лиги конференций
«Это странно». Легенда Ливерпуля отреагировал на слова Марески о Мудрике
Николас Джексон Челси Бетис Бетис - Челси Лига конференций видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Футбол | 28 мая 2025, 04:55 9
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека

Саленко может оказаться в первой команде или пойти в аренду

Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
Футбол | 28 мая 2025, 11:29 2
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»

Экс-тренер «Динамо» прокомментировал возможное назначение Дарио Срны на роль наставника

Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Футбол | 28.05.2025, 20:00
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Футбол | 28.05.2025, 15:59
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Бетис – Челси – 1:4. Камбек в финале Лиги конференций. Видео голов и обзор
Футбол | 29.05.2025, 00:40
Бетис – Челси – 1:4. Камбек в финале Лиги конференций. Видео голов и обзор
Бетис – Челси – 1:4. Камбек в финале Лиги конференций. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
27.05.2025, 20:44 1
Биатлон
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
27.05.2025, 08:57
Футбол
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
28.05.2025, 05:23
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
27.05.2025, 21:33 61
Футбол
Socca Ukraine. Значительное событие
Socca Ukraine. Значительное событие
27.05.2025, 10:09
Другие виды
Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити
Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити
28.05.2025, 07:00 3
Футбол
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
27.05.2025, 17:51 45
Футбол
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
27.05.2025, 08:25 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем