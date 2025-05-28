ВИДЕО. Жирная точка в девять. Как Санчо похоронил шансы Бетиса на трофей ЛК
На 83-й минуте Джейдон красивым голом сделал счет 3:1 в пользу Челси в финале еврокубка
28 мая проходит финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.
Коллективы играют на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 83-й минуте Джейдон Санчо сделал счет 3:1 в пользу пенсионеров.
Все три мяча синие забили во второй тайме. Первым отличился Энцо Фернандес, вторым – Николас Джексон.
❗️ ВИДЕО. Жирная точка в девять. Как Санчо похоронил шансы Бетиса на трофей ЛК
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Саленко может оказаться в первой команде или пойти в аренду
Экс-тренер «Динамо» прокомментировал возможное назначение Дарио Срны на роль наставника