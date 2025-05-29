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  4. «Этот начал крутить бл*ть». Милевский отреагировал на победу Челси в ЛК
Лига конференций
29 мая 2025, 10:08 |
1288
0

«Этот начал крутить бл*ть». Милевский отреагировал на победу Челси в ЛК

Бывший нападающий сборной Украины объяснил, почему Бетис проиграл

29 мая 2025, 10:08 |
1288
0
«Этот начал крутить бл*ть». Милевский отреагировал на победу Челси в ЛК
Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский прокомментировал победу лондонского «Челси» над испанским «Бетисом» в финале Лиги конференций – 4:1:

«Слишком низко сели. Этот начал крутить бл*ть (Палмер – прим.). И пошли эти подачки обычные. Такое ощущение, будто у «Челси» сил больше. Я же говорил, если бы «Бетис» забил второй гол в первом тайме, а так не забили... «Челси« же свой гол все равно забьет, это хорошая команда, действительно хорошая».

Благодаря этой победе «Челси» стал первым клубом в истории, который выиграл все европейские трофеи.

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Бетис Челси Лига конференций Бетис - Челси Артем Милевский
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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