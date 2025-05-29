«Это странно». Легенда Ливерпуля отреагировал на слова Марески о Мудрике

Бывший игрок сборной Англии Дэнни Мерфи прокомментировал удивленную реакцию главного тренера лондонского «Челси» Энцо Марески на приезд украинского вингера его команды Михаила Мудрика, который был временно отстранен от футбола из-за допинга, во Вроцлав на финал Лиги конференций.

«В какой-то степени я удивлен, что он не знает, где находится его подопечный. Обычно игрок, который является частью первой команды и имеет какие-то проблемы, поддерживает контакт с тренерским штабом, чтобы они знали, поедет ли он вместе с командой или нет.

Я вижу эту ситуацию несколько странной. Странно, что Мареска обратился к кому-то в зале во время пресс-конференции (чтобы выяснить местонахождение Мудрика – Прим.), не так ли?» – сказал бывший футболист в эфире talkSPORT.

Мерфи в течение семи лет выступал за «Ливерпуль», в составе которого сыграл 249 матчей, забил 44 гола и выиграл шесть трофеев.

Сообщалось, что Мудрик сможет получить медаль Лиги конференций только при одном условии.