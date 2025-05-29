Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это странно». Легенда Ливерпуля отреагировал на слова Марески о Мудрике
Англия
29 мая 2025, 00:14 |
1245
1

«Это странно». Легенда Ливерпуля отреагировал на слова Марески о Мудрике

Дэнни Мерфи дал оценку реакции тренера Челси на приезд украинца во Вроцлав

29 мая 2025, 00:14 |
1245
1
«Это странно». Легенда Ливерпуля отреагировал на слова Марески о Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший игрок сборной Англии Дэнни Мерфи прокомментировал удивленную реакцию главного тренера лондонского «Челси» Энцо Марески на приезд украинского вингера его команды Михаила Мудрика, который был временно отстранен от футбола из-за допинга, во Вроцлав на финал Лиги конференций.

«В какой-то степени я удивлен, что он не знает, где находится его подопечный. Обычно игрок, который является частью первой команды и имеет какие-то проблемы, поддерживает контакт с тренерским штабом, чтобы они знали, поедет ли он вместе с командой или нет.

Я вижу эту ситуацию несколько странной. Странно, что Мареска обратился к кому-то в зале во время пресс-конференции (чтобы выяснить местонахождение Мудрика – Прим.), не так ли?» – сказал бывший футболист в эфире talkSPORT.

Мерфи в течение семи лет выступал за «Ливерпуль», в составе которого сыграл 249 матчей, забил 44 гола и выиграл шесть трофеев.

Сообщалось, что Мудрик сможет получить медаль Лиги конференций только при одном условии.

По теме:
ФОТО. О Мудрике не забыли. Челси отпраздновал победу в Лиге конференций
ФОТО. Назван лучший игрок финального матча Лиги конференций
Челси стал первым клубом, выигравшим все еврокубковые турниры
Бетис дисквалификация Энцо Мареска Михаил Мудрик Челси Лига конференций Бетис - Челси Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Футбол | 28 мая 2025, 04:55 9
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека

Саленко может оказаться в первой команде или пойти в аренду

Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Футбол | 28 мая 2025, 07:30 11
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе

Бывший полузащитник сборной Украины отреагировал на слова Олега Симороза

Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
Теннис | 28.05.2025, 17:15
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
Футбол | 29.05.2025, 00:44
В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций
Футбол | 28.05.2025, 06:23
Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций
Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Интересно, зачем главному тренеру думать о том, где его отстраненный (уже скорее всего дисквалифицированый) игрок? У него типа забот мало?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
28.05.2025, 15:59 9
Футбол
Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити
Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити
28.05.2025, 07:00 3
Футбол
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
27.05.2025, 08:25 9
Футбол
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
27.05.2025, 18:01 7
Теннис
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
28.05.2025, 05:23
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
27.05.2025, 08:57
Футбол
У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов
У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов
28.05.2025, 04:55 2
Бокс
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
28.05.2025, 00:33 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем