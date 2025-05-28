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Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 22:37 |
1730
1

«Большая неожиданность». Луческу отреагировал на приход в Шахтер Турана

Экс-наставник горняков прокомментировал выбор донецкого клуба

28 мая 2025, 22:37 |
1730
1
«Большая неожиданность». Луческу отреагировал на приход в Шахтер Турана
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал назначение новым рулевым «горняков» турецкого специалиста Арды Турана.

«В этих условиях (когда идет война – Прим.) решение Арды Турана пойти туда стало для меня большой неожиданностью. Я знаю, что он провел успешный сезон с «Эюпспором» в турецком чемпионате. Желаю ему удачи в Украине», – приводит слова Луческу журналист Gazeteci Ясин Тунцер в Twitter.

В текущем сезоне УПЛ «Шахтер» занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 62 очка в 30 матчах. Также команда выиграла Кубок Украины.

Сообщалось, что Туран впервые обратился к фанатам донецкого «Шахтера».

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Мирча Луческу Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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