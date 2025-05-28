«Большая неожиданность». Луческу отреагировал на приход в Шахтер Турана
Экс-наставник горняков прокомментировал выбор донецкого клуба
Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал назначение новым рулевым «горняков» турецкого специалиста Арды Турана.
«В этих условиях (когда идет война – Прим.) решение Арды Турана пойти туда стало для меня большой неожиданностью. Я знаю, что он провел успешный сезон с «Эюпспором» в турецком чемпионате. Желаю ему удачи в Украине», – приводит слова Луческу журналист Gazeteci Ясин Тунцер в Twitter.
В текущем сезоне УПЛ «Шахтер» занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 62 очка в 30 матчах. Также команда выиграла Кубок Украины.
Сообщалось, что Туран впервые обратился к фанатам донецкого «Шахтера».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Саленко может оказаться в первой команде или пойти в аренду
Каролина Мухова проиграла американке Алише Паркс