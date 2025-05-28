Лига конференций28 мая 2025, 22:15 | Обновлено 28 мая 2025, 22:29
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ВИДЕО. Бетис забил в ворота Челси в финале Лиги конференций на 9-й минуте
Абде Эззалзули быстро открыл счет и вывел испанский коллектив вперед в решающем матче
28 мая 2025, 22:15 | Обновлено 28 мая 2025, 22:29
792
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28 мая проходит финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.
Коллективы играют на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 9-й минуте счет был открыт. После передачи Иско Абде Эззалзули поразил ворота пенсионеров.
Бетис быстро вышел вперед в решающем поединке еврокубка, 1:0.
❗️ ВИДЕО. Бетис забил в ворота Челси в финале Лиги конференций на 9-й минуте
ГОЛ! 1:0 Эззалзули, 9 мин.
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