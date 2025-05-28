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  4. ВИДЕО. Бетис забил в ворота Челси в финале Лиги конференций на 9-й минуте
Лига конференций
28 мая 2025, 22:15 | Обновлено 28 мая 2025, 22:29
792
0

ВИДЕО. Бетис забил в ворота Челси в финале Лиги конференций на 9-й минуте

Абде Эззалзули быстро открыл счет и вывел испанский коллектив вперед в решающем матче

28 мая 2025, 22:15 | Обновлено 28 мая 2025, 22:29
792
0
ВИДЕО. Бетис забил в ворота Челси в финале Лиги конференций на 9-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

28 мая проходит финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Коллективы играют на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 9-й минуте счет был открыт. После передачи Иско Абде Эззалзули поразил ворота пенсионеров.

Бетис быстро вышел вперед в решающем поединке еврокубка, 1:0.

❗️ ВИДЕО. Бетис забил в ворота Челси в финале Лиги конференций на 9-й минуте

ГОЛ! 1:0 Эззалзули, 9 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Абде Эззалзули Иско видео голов и обзор Бетис Челси Бетис - Челси Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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