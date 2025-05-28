28 мая проходит финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Коллективы играют на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 9-й минуте счет был открыт. После передачи Иско Абде Эззалзули поразил ворота пенсионеров.

Бетис быстро вышел вперед в решающем поединке еврокубка, 1:0.

❗️ ВИДЕО. Бетис забил в ворота Челси в финале Лиги конференций на 9-й минуте

ГОЛ! 1:0 Эззалзули, 9 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine