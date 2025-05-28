Экс-игрок Барселоны: «Мне очень грустно, он очень нужен Реалу»
Иван Ракитич отреагировал на уход Луки Модрича
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщили официальные социальные сети клуба.
Экс-игрок «Барселоны» Иван Ракитич отреагировал на уход Модрича из «Реала».
«Мне грустно, я очень удивлен. Представить «Реал» без Луки очень трудно. Он был невероятным, имел всяческую благосклонность. «Реалу» нужен Модрич, а Модричу нужен «Реал».
Прощание было невероятным... Я разговаривал с ним в эти дни, самое главное, что с ним все в порядке, он счастлив. Я сказал ему, что мы все еще хотим видеть его на поле, чтобы он наслаждался игрой. А также на чемпионате мира с Хорватией», – сказал Ракитич.
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