Экс-игрок Барселоны: «Мне очень грустно, он очень нужен Реалу»

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщили официальные социальные сети клуба.

Экс-игрок «Барселоны» Иван Ракитич отреагировал на уход Модрича из «Реала».

«Мне грустно, я очень удивлен. Представить «Реал» без Луки очень трудно. Он был невероятным, имел всяческую благосклонность. «Реалу» нужен Модрич, а Модричу нужен «Реал».

Прощание было невероятным... Я разговаривал с ним в эти дни, самое главное, что с ним все в порядке, он счастлив. Я сказал ему, что мы все еще хотим видеть его на поле, чтобы он наслаждался игрой. А также на чемпионате мира с Хорватией», – сказал Ракитич.