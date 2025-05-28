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Испания
28 мая 2025, 20:39 |
1802
1

Экс-игрок Барселоны: «Мне очень грустно, он очень нужен Реалу»

Иван Ракитич отреагировал на уход Луки Модрича

28 мая 2025, 20:39 |
1802
1
Экс-игрок Барселоны: «Мне очень грустно, он очень нужен Реалу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ракитич и Лука Модрич

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщили официальные социальные сети клуба.

Экс-игрок «Барселоны» Иван Ракитич отреагировал на уход Модрича из «Реала».

«Мне грустно, я очень удивлен. Представить «Реал» без Луки очень трудно. Он был невероятным, имел всяческую благосклонность. «Реалу» нужен Модрич, а Модричу нужен «Реал».

Прощание было невероятным... Я разговаривал с ним в эти дни, самое главное, что с ним все в порядке, он счастлив. Я сказал ему, что мы все еще хотим видеть его на поле, чтобы он наслаждался игрой. А также на чемпионате мира с Хорватией», – сказал Ракитич.

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Иван Ракитич Лука Модрич Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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