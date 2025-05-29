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  4. Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Major League Soccer
29 мая 2025, 12:59 |
595
0

Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать

Уход Луиса Суарес может вызвать проблемы для «Интер Майами»

29 мая 2025, 12:59 |
595
0
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Луис Суарес

Уругвайский нападающий Луис Суарес может покинуть «Интер Майами», сообщает издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, руководство клуба недовольно игрой 38-летнего футболиста и готово попрощаться с ним уже летом.

Отмечается, что эту новость негативно воспринял легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси, который также защищает цвета «Интер Майами». Они дружат с Суаресом еще со времен игры за «Барселону», поэтому в случае ухода Луиса Лео готов на радикальные действия, в том числе аргентинец может также покинуть «Интер Майами».

В сезоне 2025 году Луис Суарес провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси и Луис Суарес вместе создали новый футбольный клуб.

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Лионель Месси Луис Суарес Барселона трансферы Major League Soccer (MLS)
Дмитрий Вус Источник
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