Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать

Уругвайский нападающий Луис Суарес может покинуть «Интер Майами», сообщает издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, руководство клуба недовольно игрой 38-летнего футболиста и готово попрощаться с ним уже летом.

Отмечается, что эту новость негативно воспринял легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси, который также защищает цвета «Интер Майами». Они дружат с Суаресом еще со времен игры за «Барселону», поэтому в случае ухода Луиса Лео готов на радикальные действия, в том числе аргентинец может также покинуть «Интер Майами».

В сезоне 2025 году Луис Суарес провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси и Луис Суарес вместе создали новый футбольный клуб.