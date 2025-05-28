Алькарас уверенными шагами идет к защите титула на Ролан Гаррос

Действующий чемпион Ролан Гаррос Карлос Алькарас (ATP 2) вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

Во втором круге испанский теннисист в четырех сетах переиграл Фабиана Марожана (ATP 56) из Венгрии.

Карлитос уступил Марожану на римском Мастерсе два года назад. Временами он испытывал трудности из-за филигранных укороченных ударов венгра и на парижском грунте. Однако, как только прозвенел тревожный звонок после проигранной второй партии, Алькарас быстро развеял все сомнения, продемонстрировав доминирующую игру в третьем и четвертом сетах.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 11 минут. Это было их третье очное противостояние и вторая победа испанца.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Карлос Алькарас (Испания) [2] – Фабиан Марожан (Венгрия) – 6:1, 4:6, 6:1, 6:2