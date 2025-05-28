Тренер Челси объяснил, почему послал критиков после финала сезона АПЛ

Тренер Челси Энцо Мареска после завершения сезона АПЛ в интервью эмоционально послал всех критиков команды (сказал fuck off). Наставник объяснил свое поведение.

«Такая была моя реакция. И не только моя – игроков. Я немного сорвался. Причиной была критика многих людей, которые набросились на команду в моменты, когда мы теряли очки. Говорили, что ничего не выйдет (выйти в Лигу чемпионов – прим)».

«У нас самый молодой состав в АПЛ, и мы показали этим критикам, что у нас молодой, но достаточно зрелый состав, чтобы выполнить задач», – сказал Мареска.

Сегодня вечером Челси может выиграть Лигу конференций – в финале команда сыграет против Бетиса.