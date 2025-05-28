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Англия
28 мая 2025, 19:23 | Обновлено 28 мая 2025, 19:26
279
0

Тренер Челси объяснил, почему послал критиков после финала сезона АПЛ

Мареска был очень зол на экспертов, которые критиковали команду

28 мая 2025, 19:23 | Обновлено 28 мая 2025, 19:26
279
0
Тренер Челси объяснил, почему послал критиков после финала сезона АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Тренер Челси Энцо Мареска после завершения сезона АПЛ в интервью эмоционально послал всех критиков команды (сказал fuck off). Наставник объяснил свое поведение.

«Такая была моя реакция. И не только моя – игроков. Я немного сорвался. Причиной была критика многих людей, которые набросились на команду в моменты, когда мы теряли очки. Говорили, что ничего не выйдет (выйти в Лигу чемпионов – прим)».

«У нас самый молодой состав в АПЛ, и мы показали этим критикам, что у нас молодой, но достаточно зрелый состав, чтобы выполнить задач», – сказал Мареска.

Сегодня вечером Челси может выиграть Лигу конференций – в финале команда сыграет против Бетиса.

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Челси Энцо Мареска Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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