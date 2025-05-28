Англия28 мая 2025, 18:20 | Обновлено 28 мая 2025, 18:46
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Арсенал завершает подписание хавбека. Первый летний новичок клуба
Субименди станет первым летним новичком лондонского клуба
28 мая 2025, 18:20 | Обновлено 28 мая 2025, 18:46
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По информации британских СМИ, Арсенал активировал клаусулу в контракте полузащитника Реала Сосьедада Мартина Субименди.
Стороны уже согласовали условия контракта, а испанскому игроку осталось пройти медобследование, что должно произойти в ближайшее время.
Арсенал заплатит за Субименди 51 миллион фунтов. 26-летний хавбек в минувшем сезоне провел 48 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Приоритетом клуба на трансферном рынке остается форвард.
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Комментарии 1
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Арсенал продовжує займатися уйнею. Попри кризу в зоні форварда, вони продовжують купувати півзахисників, ще й витрачаючи на них дуже великі гроші. Знову в наступному сезоні гратимуть зі своїми збитими льотчиками: Стерлінгом, Жезусом і Хаверцом. Не бачити їм чемпіонства і в наступному році.
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