Арсенал завершает подписание хавбека. Первый летний новичок клуба

По информации британских СМИ, Арсенал активировал клаусулу в контракте полузащитника Реала Сосьедада Мартина Субименди.

Стороны уже согласовали условия контракта, а испанскому игроку осталось пройти медобследование, что должно произойти в ближайшее время.

Арсенал заплатит за Субименди 51 миллион фунтов. 26-летний хавбек в минувшем сезоне провел 48 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Приоритетом клуба на трансферном рынке остается форвард.