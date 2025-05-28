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  4. Датский Вилат. Аналитик CS2 выступит как футбольный комментатор в финале ЛК
Лига конференций
28 мая 2025, 15:23 | Обновлено 28 мая 2025, 15:24
123
0

Датский Вилат. Аналитик CS2 выступит как футбольный комментатор в финале ЛК

Он впервые прокомментирует матч – финал Лиги конференций на Disney+

28 мая 2025, 15:23 | Обновлено 28 мая 2025, 15:24
123
0
Датский Вилат. Аналитик CS2 выступит как футбольный комментатор в финале ЛК
Якоб «Pimp» Виннече

Известный датский аналитик по Counter-Strike 2 Якоб «Pimp» Виннече попробует себя в новой роли – футбольного комментатора. Его дебют состоится на прямом эфире, и это будет не что иное, как финал Лиги конференций УЕФА между лондонским «Челси» и испанским «Бетисом».

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Об этом Pimp сообщил в своем аккаунте в X, уточнив, что трансляция пройдет на стриминговом сервисе Disney+ и будет ориентирована на датских зрителей. Матч начнется сегодня, 28 мая, в 22:00 по киевскому времени.

«Я очень рад сообщить, что буду комментировать финал Челси – Бетис в среду вечером на Disney+. Это мой первый опыт в роли футбольного комментатора, и я в восторге от того, что смогу использовать 10 лет опыта в CS, чтобы сделать этот вечер по-настоящему интересным», – написал Виннече.

Напомним, что Pimp начал свой путь в профессиональном киберспорте еще в 2011 году. С выходом CS:GO он стал востребованным аналитиком, сотрудничая с такими турнирными операторами, как ESL, BLAST и другими.

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Якоб Pimp Виннече CS2 Лига конференций футбол
Максим Черницын Источник: X (Twitter)
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