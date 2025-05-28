Больше всех решающих голов в сезоне-2024/25 забил Артем Бондаренко

В сезоне-2024/25 самыми ценными оказались голы у 24-летнего полузащитника «Шахтера» Артема Бондаренко. Хавбек горняков забил 5 победных мячей и 2 ничейных и тем самым фактически принес оранжево-черным 17 очков. На один пункт отстал от Бондаренко динамовец Андрей Ярмоленко и на два – сербский легионер «Зари» Петар Мичин, которые также по 5 раз приносили победу своим клубам. Прошлогодний лауреат в этой номинации Владислав Ванат на сей раз показал только 8-й результат.

К слову, чаще других спасал свою команду от поражения полузащитник «Полесья» Алексей Гуцуляк, забивший 4 ничейных гола.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, принесшие наибольшее количество очков своим клубам в сезоне-2024/25

Игрок Клуб ПГ НГ Очки 1. Артем БОНДАРЕНКО Шахтер 5 2 17 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 5 1 16 3. Петар МИЧИН Заря 5 - 15 4. Ярослав КАРАБИН Рух 4 2 14 Егор ТВЕРДОХЛЕБ Кривбасс 4 2 14 Александр ФИЛИППОВ Александрия 4 2 14 7. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 4 1 13 8. БРУНИНЬЮ Карпаты 4 - 12 Владислав ВАНАТ Динамо 4 - 12 Теди ЦАРА Александрия 4 - 12

ПГ - победные голы; НГ - ничейные голы.