Больше всех решающих голов в сезоне-2024/25 забил Артем Бондаренко
5 мячей хавбека горняков cтали победными для его команды и 2 – ничейными
В сезоне-2024/25 самыми ценными оказались голы у 24-летнего полузащитника «Шахтера» Артема Бондаренко. Хавбек горняков забил 5 победных мячей и 2 ничейных и тем самым фактически принес оранжево-черным 17 очков. На один пункт отстал от Бондаренко динамовец Андрей Ярмоленко и на два – сербский легионер «Зари» Петар Мичин, которые также по 5 раз приносили победу своим клубам. Прошлогодний лауреат в этой номинации Владислав Ванат на сей раз показал только 8-й результат.
К слову, чаще других спасал свою команду от поражения полузащитник «Полесья» Алексей Гуцуляк, забивший 4 ничейных гола.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, принесшие наибольшее количество очков своим клубам в сезоне-2024/25
|
|
Игрок
|
Клуб
|
ПГ
|
НГ
|
Очки
|
1.
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Шахтер
|
5
|
2
|
17
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
5
|
1
|
16
|
3.
|
Петар МИЧИН
|
Заря
|
5
|
-
|
15
|
4.
|
Ярослав КАРАБИН
|
Рух
|
4
|
2
|
14
|
|
Егор ТВЕРДОХЛЕБ
|
Кривбасс
|
4
|
2
|
14
|
|
Александр ФИЛИППОВ
|
Александрия
|
4
|
2
|
14
|
7.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
4
|
1
|
13
|
8.
|
БРУНИНЬЮ
|
Карпаты
|
4
|
-
|
12
|
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
4
|
-
|
12
|
|
Теди ЦАРА
|
Александрия
|
4
|
-
|
12
ПГ - победные голы; НГ - ничейные голы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем Степанов уже второй раз проигнорировал вызов
Новая схема и уход ветеранов вызвал много вопросов в раздевалке королевского клуба