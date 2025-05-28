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Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 14:25 | Обновлено 28 мая 2025, 14:47
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0

Больше всех решающих голов в сезоне-2024/25 забил Артем Бондаренко

5 мячей хавбека горняков cтали победными для его команды и 2 – ничейными

28 мая 2025, 14:25 | Обновлено 28 мая 2025, 14:47
115
0
Больше всех решающих голов в сезоне-2024/25 забил Артем Бондаренко
Getty Images/Global Images Ukraine

В сезоне-2024/25 самыми ценными оказались голы у 24-летнего полузащитника «Шахтера» Артема Бондаренко. Хавбек горняков забил 5 победных мячей и 2 ничейных и тем самым фактически принес оранжево-черным 17 очков. На один пункт отстал от Бондаренко динамовец Андрей Ярмоленко и на два – сербский легионер «Зари» Петар Мичин, которые также по 5 раз приносили победу своим клубам. Прошлогодний лауреат в этой номинации Владислав Ванат на сей раз показал только 8-й результат.

К слову, чаще других спасал свою команду от поражения полузащитник «Полесья» Алексей Гуцуляк, забивший 4 ничейных гола.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, принесшие наибольшее количество очков своим клубам в сезоне-2024/25

Игрок

Клуб

ПГ

НГ

Очки

1.

Артем БОНДАРЕНКО

Шахтер

5

2

17

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

5

1

16

3.

Петар МИЧИН

Заря

5

-

15

4.

Ярослав КАРАБИН

Рух

4

2

14

Егор ТВЕРДОХЛЕБ

Кривбасс

4

2

14

Александр ФИЛИППОВ

Александрия

4

2

14

7.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

4

1

13

8.

БРУНИНЬЮ

Карпаты

4

-

12

Владислав ВАНАТ

Динамо

4

-

12

Теди ЦАРА

Александрия

4

-

12

ПГ - победные голы; НГ - ничейные голы.

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