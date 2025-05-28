Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ванат три чемпионата подряд забивает больше 10 мячей
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 13:44 | Обновлено 28 мая 2025, 13:45
368
2

Ванат три чемпионата подряд забивает больше 10 мячей

В трех последних сезонах форвард «Динамо» суммарно 43 раза поразил ворота соперников

28 мая 2025, 13:44 | Обновлено 28 мая 2025, 13:45
368
2
Ванат три чемпионата подряд забивает больше 10 мячей
ФК Динамо. Владислав Ванат

Владислав Ванат стал 12-м игроком в истории УПЛ, забившим больше 10 мячей в трех чемпионатах подряд. В сезоне-2022/23 он отличился 12 раз, в прошлом – 14, а в нынешнем – 17. 23-летний форвард «Динамо», дважды выиграв бомбардирскую гонку, в сумме записал в свой актив 43 гола – на 14 (!) больше, чем ближайший конкурент – Виталий Буяльский, и стал, таким образом, безоговорочным снайпером №1 трехлетия.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры УПЛ трех последних сезонов

Игрок

Клуб

2023

2024

2025

Всего

1.

Владислав ВАНАТ

Динамо

12

14

17

43

2.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

12

10

7

29

3.

Алексей ГУЦУЛЯК

Днепр-1/Полесье

7

9

11

27

4.

Артем БОНДАРЕНКО

Шахтер

9

4

12

25

5.

Артем ДОВБИК

Днепр-1

24

-

-

24

Георгий СУДАКОВ

Шахтер

5

6

13

24

7.

Данила СИКАН

Шахтер

9

10

3

22

Егор ТВЕРДОХЛЕБ

Минай/Кривбасс

5

3

14

22

9.

Александр ФИЛИППОВ

Днепр-1/Александрия

-

9

10

19

10.

Руслан СТЕПАНЮК

Ворскла/Верес

5

7

4

16

Игроки, забившие 10 мячей в трех и более сезонах подряд

Ч

Игрок

Сезоны (голы)

7

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2011 (11), 2012 (12), 2013 (11), 2014 (12) 2015 (14),

2016 (13), 2017 (15)

5

Виктор ЦЫГАНКОВ

2018 (13), 2019 (18), 2020 (14), 2021 (12), 2022 (11)

3

Виктор ЛЕОНЕНКО

1993 (16), 1994 (15), 1995 (17)

3

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

1994 (18), 1995 (12), 1996 (20)

3

Автандил КАПАНАДЗЕ

1998 (15), 1999 (10), 2000 (12)

3

Андрей ВОРОБЕЙ

1999 (11), 2000 (15), 2001 (21)

3

Иван ГЕЦКО

1999 (16), 2000 (19), 2001 (14)

3

Максим ШАЦКИХ

2003 (22), 2004 (10), 2005 (11)

3

Александр КОСЫРИН

2004 (14), 2005 (14), 2006 (13)

3

ЛУИС АДРИАНУ

2010 (11), 2011 (10), 2012 (12)

3

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

2010 (13), 2011 (17), 2012 (14)

3

Владислав ВАНАТ

2023 (12), 2024 (14), 2025 (17)

Сезоны обозначены годом их окончания.

По теме:
Последний шанс. Полузащитник Металлиста 1925 в ожидании переходных матчей
Кучер рассказал, что ждет Черноморец после вылета в Первую лигу
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило судьбу Караваева после пенальти в финале КУ
итоги сезона УПЛ Динамо Киев Владислав Ванат Украинская Премьер-лига цифры и факты
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фабрицио подтвердил. Интер подпишет молодого бразильца из Марселя
Футбол | 28 мая 2025, 14:17 0
Фабрицио подтвердил. Интер подпишет молодого бразильца из Марселя
Фабрицио подтвердил. Интер подпишет молодого бразильца из Марселя

Луис Энрике летом присоединится к коллективу из Серии А

Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Футбол | 27 мая 2025, 17:51 42
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду

Артем Степанов уже второй раз проигнорировал вызов

Как Норрис переиграл Феррари, а Ферстаппен упустил шанс опередить Макларен
Авто/мото | 28.05.2025, 10:00
Как Норрис переиграл Феррари, а Ферстаппен упустил шанс опередить Макларен
Как Норрис переиграл Феррари, а Ферстаппен упустил шанс опередить Макларен
Есть предложение. Роналду выбирает между двумя клубами
Футбол | 27.05.2025, 18:56
Есть предложение. Роналду выбирает между двумя клубами
Есть предложение. Роналду выбирает между двумя клубами
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
Теннис | 28.05.2025, 00:33
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Це робота форварда - забивати м'ячі.
Ответить
0
Bimbа Joe
Золотой МЯЧ пацану
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он один из лучших футболистов, которых я тренировал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он один из лучших футболистов, которых я тренировал»
26.05.2025, 10:58
Футбол
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
27.05.2025, 07:36 12
Футбол
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
26.05.2025, 17:40 3
Теннис
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он самый большой лжец»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он самый большой лжец»
26.05.2025, 09:29
Футбол
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
26.05.2025, 21:34 8
Другие виды
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
26.05.2025, 08:20 3
Бокс
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
26.05.2025, 09:46 19
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Если Туран это сделает, то Шахтер сразу развалится»
ЛЕОНЕНКО: «Если Туран это сделает, то Шахтер сразу развалится»
26.05.2025, 11:16 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем