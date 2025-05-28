Ванат три чемпионата подряд забивает больше 10 мячей

Владислав Ванат стал 12-м игроком в истории УПЛ, забившим больше 10 мячей в трех чемпионатах подряд. В сезоне-2022/23 он отличился 12 раз, в прошлом – 14, а в нынешнем – 17. 23-летний форвард «Динамо», дважды выиграв бомбардирскую гонку, в сумме записал в свой актив 43 гола – на 14 (!) больше, чем ближайший конкурент – Виталий Буяльский, и стал, таким образом, безоговорочным снайпером №1 трехлетия.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры УПЛ трех последних сезонов

Игрок Клуб 2023 2024 2025 Всего 1. Владислав ВАНАТ Динамо 12 14 17 43 2. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 12 10 7 29 3. Алексей ГУЦУЛЯК Днепр-1/Полесье 7 9 11 27 4. Артем БОНДАРЕНКО Шахтер 9 4 12 25 5. Артем ДОВБИК Днепр-1 24 - - 24 Георгий СУДАКОВ Шахтер 5 6 13 24 7. Данила СИКАН Шахтер 9 10 3 22 Егор ТВЕРДОХЛЕБ Минай/Кривбасс 5 3 14 22 9. Александр ФИЛИППОВ Днепр-1/Александрия - 9 10 19 10. Руслан СТЕПАНЮК Ворскла/Верес 5 7 4 16

Игроки, забившие 10 мячей в трех и более сезонах подряд

Ч Игрок Сезоны (голы) 7 Андрей ЯРМОЛЕНКО 2011 (11), 2012 (12), 2013 (11), 2014 (12) 2015 (14), 2016 (13), 2017 (15) 5 Виктор ЦЫГАНКОВ 2018 (13), 2019 (18), 2020 (14), 2021 (12), 2022 (11) 3 Виктор ЛЕОНЕНКО 1993 (16), 1994 (15), 1995 (17) 3 Тимерлан ГУСЕЙНОВ 1994 (18), 1995 (12), 1996 (20) 3 Автандил КАПАНАДЗЕ 1998 (15), 1999 (10), 2000 (12) 3 Андрей ВОРОБЕЙ 1999 (11), 2000 (15), 2001 (21) 3 Иван ГЕЦКО 1999 (16), 2000 (19), 2001 (14) 3 Максим ШАЦКИХ 2003 (22), 2004 (10), 2005 (11) 3 Александр КОСЫРИН 2004 (14), 2005 (14), 2006 (13) 3 ЛУИС АДРИАНУ 2010 (11), 2011 (10), 2012 (12) 3 Евгений СЕЛЕЗНЕВ 2010 (13), 2011 (17), 2012 (14) 3 Владислав ВАНАТ 2023 (12), 2024 (14), 2025 (17)

Сезоны обозначены годом их окончания.