Ванат три чемпионата подряд забивает больше 10 мячей
В трех последних сезонах форвард «Динамо» суммарно 43 раза поразил ворота соперников
Владислав Ванат стал 12-м игроком в истории УПЛ, забившим больше 10 мячей в трех чемпионатах подряд. В сезоне-2022/23 он отличился 12 раз, в прошлом – 14, а в нынешнем – 17. 23-летний форвард «Динамо», дважды выиграв бомбардирскую гонку, в сумме записал в свой актив 43 гола – на 14 (!) больше, чем ближайший конкурент – Виталий Буяльский, и стал, таким образом, безоговорочным снайпером №1 трехлетия.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры УПЛ трех последних сезонов
|
|
Игрок
|
Клуб
|
2023
|
2024
|
2025
|
Всего
|
1.
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
12
|
14
|
17
|
43
|
2.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
12
|
10
|
7
|
29
|
3.
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
Днепр-1/Полесье
|
7
|
9
|
11
|
27
|
4.
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Шахтер
|
9
|
4
|
12
|
25
|
5.
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
24
|
-
|
-
|
24
|
|
Георгий СУДАКОВ
|
Шахтер
|
5
|
6
|
13
|
24
|
7.
|
Данила СИКАН
|
Шахтер
|
9
|
10
|
3
|
22
|
|
Егор ТВЕРДОХЛЕБ
|
Минай/Кривбасс
|
5
|
3
|
14
|
22
|
9.
|
Александр ФИЛИППОВ
|
Днепр-1/Александрия
|
-
|
9
|
10
|
19
|
10.
|
Руслан СТЕПАНЮК
|
Ворскла/Верес
|
5
|
7
|
4
|
16
Игроки, забившие 10 мячей в трех и более сезонах подряд
|
Ч
|
Игрок
|
Сезоны (голы)
|
7
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2011 (11), 2012 (12), 2013 (11), 2014 (12) 2015 (14),
|
|
|
2016 (13), 2017 (15)
|
5
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2018 (13), 2019 (18), 2020 (14), 2021 (12), 2022 (11)
|
3
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
1993 (16), 1994 (15), 1995 (17)
|
3
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
1994 (18), 1995 (12), 1996 (20)
|
3
|
Автандил КАПАНАДЗЕ
|
1998 (15), 1999 (10), 2000 (12)
|
3
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
1999 (11), 2000 (15), 2001 (21)
|
3
|
Иван ГЕЦКО
|
1999 (16), 2000 (19), 2001 (14)
|
3
|
Максим ШАЦКИХ
|
2003 (22), 2004 (10), 2005 (11)
|
3
|
Александр КОСЫРИН
|
2004 (14), 2005 (14), 2006 (13)
|
3
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
2010 (11), 2011 (10), 2012 (12)
|
3
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
2010 (13), 2011 (17), 2012 (14)
|
3
|
Владислав ВАНАТ
|
2023 (12), 2024 (14), 2025 (17)
Сезоны обозначены годом их окончания.
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