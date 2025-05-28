Полузащитник Динамо: «Благодарю всех, с кем работал. Всегда буду помнить»

Полузащитник киевского «Динамо» U-19 Роман Саленко подвел итоги сезона, а также поблагодарил одноклубников. Пока неизвестно, где проведет следующий сезон 20-летний футболист – в первой команде или уйдет в аренду:

«Эти три года пролетели незаметно. Среди эмоций хочется сказать много, но остановлюсь на главных, на мой взгляд, словах. Я благодарен всем, с кем работал в это время.

Мы испытали много эмоций, поняли свои ошибки не только в футболе, но и как люди. Желаю всем только хороших и положительных моментов в жизни. Я всегда буду помнить...

Для меня путь в U-19 закончился, но не дальнейшая футбольная карьера. Я буду продолжать работать, чтобы превращать свои мечты в жизнь и дарить болельщикам много эмоций.

Также хочу поблагодарить защитников Украины за возможность играть, развиваться и показывать свой уровень не только в пределах нашей страны, но и во всем мире. Добро победит зло, Украина будет независимой!» – написал Роман в социальных сетях.

В текущем сезоне Саленко провел 30 матчей за «Динамо» U-19, где забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Кроме того, на счету полузащитника четыре поединка за первую команду «бело-синих».