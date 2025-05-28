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Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 13:53 |
2192
0

Полузащитник Динамо: «Благодарю всех, с кем работал. Всегда буду помнить»

Роман Саленко подвел итоги сезона и обратился к одноклубникам

28 мая 2025, 13:53 |
2192
0
Полузащитник Динамо: «Благодарю всех, с кем работал. Всегда буду помнить»
Instagram. Роман Саленко

Полузащитник киевского «Динамо» U-19 Роман Саленко подвел итоги сезона, а также поблагодарил одноклубников. Пока неизвестно, где проведет следующий сезон 20-летний футболист – в первой команде или уйдет в аренду:

«Эти три года пролетели незаметно. Среди эмоций хочется сказать много, но остановлюсь на главных, на мой взгляд, словах. Я благодарен всем, с кем работал в это время.

Мы испытали много эмоций, поняли свои ошибки не только в футболе, но и как люди. Желаю всем только хороших и положительных моментов в жизни. Я всегда буду помнить...

Для меня путь в U-19 закончился, но не дальнейшая футбольная карьера. Я буду продолжать работать, чтобы превращать свои мечты в жизнь и дарить болельщикам много эмоций.

Также хочу поблагодарить защитников Украины за возможность играть, развиваться и показывать свой уровень не только в пределах нашей страны, но и во всем мире. Добро победит зло, Украина будет независимой!» – написал Роман в социальных сетях.

В текущем сезоне Саленко провел 30 матчей за «Динамо» U-19, где забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Кроме того, на счету полузащитника четыре поединка за первую команду «бело-синих».

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чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу U-19 Динамо Киев Динамо Киев U-19 Роман Саленко
Николай Титюк Источник: Instagram
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