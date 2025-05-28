Лучшим бомбардиром чемпионата второй раз подряд стал Владислав Ванат

Второй раз подряд лучшим бомбардиром чемпионата Украины стал Владислав Ванат. В минувшем сезоне 23-летний форвард «Динамо» в 28 проведенных играх 17 раз поразил ворота соперников. 15 мячей он забил с игры, 2 – с пенальти, 10 – в осенней части чемпионата, 7 – в весенней, 9 – дома, 8 – в гостях, 10 – в первых таймах и 7 – во вторых. В активе Владислава 3 дубля – в домашних матчах с «Ингульцом» и «Александрией» и в гостевом с «Оболонью», две голевые серии из 3-х игр и одна – из 4-х.

К слову, ранее дважды подряд выигрывали бомбардирскую гонку только Евгений Селезнев (2010/11, 2011/12), Алекс Тейшейра (2014/15, 2015/16), Жуниор Мораес (2018/19, 2019/20) и Артем Довбик (2021/22, 2022/23).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25

Игрок Клуб Голы Матчи 1 (1*). Владислав ВАНАТ Динамо 17 (2) 28 2 (-). Егор ТВЕРДОХЛЕБ Кривбасс 14 24 3 (-). Георгий СУДАКОВ Шахтер 13 (2) 26 4 (-). Артем БОНДАРЕНКО Шахтер 12 (1) 29 5 (6). Алексей ГУЦУЛЯК Полесье 11 (1) 29 6 (-). Амбросий ЧАЧУА Карпаты 10 28 7 (4). Александр ФИЛИППОВ Александрия 10 (1) 27 8 (-). Петар МИЧИН Заря 9 29 9 (-). Филипп БУДКОВСКИЙ Заря 8 (1) 26 10 (-). БРУНИНЬЮ Карпаты 8 (3) 23

* место в топ-10 в предыдущем сезоне.

Игроки Динамо, становившиеся лучшими бомбардирами чемпионата