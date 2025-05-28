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  4. Лучшим бомбардиром чемпионата второй раз подряд стал Владислав Ванат
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 13:35 |
423
0

Лучшим бомбардиром чемпионата второй раз подряд стал Владислав Ванат

В сезоне-2024/25 23-летний форвард «Динамо» забил 17 мячей

28 мая 2025, 13:35 |
423
0
Лучшим бомбардиром чемпионата второй раз подряд стал Владислав Ванат
ФК Динамо. Владислав Ванат

Второй раз подряд лучшим бомбардиром чемпионата Украины стал Владислав Ванат. В минувшем сезоне 23-летний форвард «Динамо» в 28 проведенных играх 17 раз поразил ворота соперников. 15 мячей он забил с игры, 2 – с пенальти, 10 – в осенней части чемпионата, 7 – в весенней, 9 – дома, 8 – в гостях, 10 – в первых таймах и 7 – во вторых. В активе Владислава 3 дубля – в домашних матчах с «Ингульцом» и «Александрией» и в гостевом с «Оболонью», две голевые серии из 3-х игр и одна – из 4-х.

К слову, ранее дважды подряд выигрывали бомбардирскую гонку только Евгений Селезнев (2010/11, 2011/12), Алекс Тейшейра (2014/15, 2015/16), Жуниор Мораес (2018/19, 2019/20) и Артем Довбик (2021/22, 2022/23).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25

Игрок

Клуб

Голы

Матчи

1 (1*).

Владислав ВАНАТ

Динамо

17 (2)

28

2 (-).

Егор ТВЕРДОХЛЕБ

Кривбасс

14

24

3 (-).

Георгий СУДАКОВ

Шахтер

13 (2)

26

4 (-).

Артем БОНДАРЕНКО

Шахтер

12 (1)

29

5 (6).

Алексей ГУЦУЛЯК

Полесье

11 (1)

29

6 (-).

Амбросий ЧАЧУА

Карпаты

10

28

7 (4).

Александр ФИЛИППОВ

Александрия

10 (1)

27

8 (-).

Петар МИЧИН

Заря

9

29

9 (-).

Филипп БУДКОВСКИЙ

Заря

8 (1)

26

10 (-).

БРУНИНЬЮ

Карпаты

8 (3)

23

* место в топ-10 в предыдущем сезоне.

Игроки Динамо, становившиеся лучшими бомбардирами чемпионата

Сезон

Игрок

Возраст

Голы

Матчи

Ср. рез.

1997/98

Сергей РЕБРОВ

24 года

22 (5)

29

0,76

1998/99

Андрей ШЕВЧЕНКО

22 года

18 (1)

26

0,69

1999/00

Максим ШАЦКИХ

21 год

20 (1)

25

0,80

2002/03

Максим ШАЦКИХ

24 года

22 (1)

29

0,76

2009/10

Артем МИЛЕВСКИЙ

25 лет

17 (5)

27

0,63

2016/17

Андрей ЯРМОЛЕНКО

27 лет

15 (5)

28

0,54

2023/24

Владислав ВАНАТ

22 года

14 (2)

27

0,52

2024/25

Владислав ВАНАТ

23 года

17 (2)

28

0,61

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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