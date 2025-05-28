Лучшим бомбардиром чемпионата второй раз подряд стал Владислав Ванат
В сезоне-2024/25 23-летний форвард «Динамо» забил 17 мячей
Второй раз подряд лучшим бомбардиром чемпионата Украины стал Владислав Ванат. В минувшем сезоне 23-летний форвард «Динамо» в 28 проведенных играх 17 раз поразил ворота соперников. 15 мячей он забил с игры, 2 – с пенальти, 10 – в осенней части чемпионата, 7 – в весенней, 9 – дома, 8 – в гостях, 10 – в первых таймах и 7 – во вторых. В активе Владислава 3 дубля – в домашних матчах с «Ингульцом» и «Александрией» и в гостевом с «Оболонью», две голевые серии из 3-х игр и одна – из 4-х.
К слову, ранее дважды подряд выигрывали бомбардирскую гонку только Евгений Селезнев (2010/11, 2011/12), Алекс Тейшейра (2014/15, 2015/16), Жуниор Мораес (2018/19, 2019/20) и Артем Довбик (2021/22, 2022/23).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Голы
|
Матчи
|
1 (1*).
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
17 (2)
|
28
|
2 (-).
|
Егор ТВЕРДОХЛЕБ
|
Кривбасс
|
14
|
24
|
3 (-).
|
Георгий СУДАКОВ
|
Шахтер
|
13 (2)
|
26
|
4 (-).
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Шахтер
|
12 (1)
|
29
|
5 (6).
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
Полесье
|
11 (1)
|
29
|
6 (-).
|
Амбросий ЧАЧУА
|
Карпаты
|
10
|
28
|
7 (4).
|
Александр ФИЛИППОВ
|
Александрия
|
10 (1)
|
27
|
8 (-).
|
Петар МИЧИН
|
Заря
|
9
|
29
|
9 (-).
|
Филипп БУДКОВСКИЙ
|
Заря
|
8 (1)
|
26
|
10 (-).
|
БРУНИНЬЮ
|
Карпаты
|
8 (3)
|
23
* место в топ-10 в предыдущем сезоне.
Игроки Динамо, становившиеся лучшими бомбардирами чемпионата
|
Сезон
|
Игрок
|
Возраст
|
Голы
|
Матчи
|
Ср. рез.
|
1997/98
|
Сергей РЕБРОВ
|
24 года
|
22 (5)
|
29
|
0,76
|
1998/99
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
22 года
|
18 (1)
|
26
|
0,69
|
1999/00
|
Максим ШАЦКИХ
|
21 год
|
20 (1)
|
25
|
0,80
|
2002/03
|
Максим ШАЦКИХ
|
24 года
|
22 (1)
|
29
|
0,76
|
2009/10
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
25 лет
|
17 (5)
|
27
|
0,63
|
2016/17
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
27 лет
|
15 (5)
|
28
|
0,54
|
2023/24
|
Владислав ВАНАТ
|
22 года
|
14 (2)
|
27
|
0,52
|
2024/25
|
Владислав ВАНАТ
|
23 года
|
17 (2)
|
28
|
0,61
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