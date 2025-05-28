Даяна Ястремская – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 48) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.

Во втором раунде мейджора в Париже украинка сыграет против «нейтралки» Дианы Шнайдер (WTA 12). Поединок состоится четвертым запуском на корте №14 после игры Фучович – Пол. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Шнайдер.

Победительница противостояния в 1/16 финала Ролан Гаррос поборется либо против Лейре Ромеро-Гормаз, либо против Людмилы Самсоновой.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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