Лучший результат в весенней части сезона показала Александрия

Лучшей командой весенней части сезона-2024/25 стала «Александрия». В 13 проведенных матчах черно-желто-зеленые одержали 9 побед при двух ничьих и двух поражениях, набрав в итоге 29 очков (74,4%). Второй результат показало «Динамо», которое не проиграло ни одной встречи и меньше всех пропустило (8 мячей). А третий – «Шахтер», который, показав наивысшую результативность (27 голов), лишь самую малость уступил динамовцам по проценту набранных очков.

Замкнул же турнирную таблицу второй половины сезона «Левый берег». Что, впрочем, не помешало «аистам» избежать вылета из элитного дивизиона, по крайней мере, напрямую. Лучшим же бомбардиром весны, как и год назад, стал Владислав Ванат, забивший 7 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов в весенней части сезона-2024/25

И В Н П М О % 1. Александрия 13 9 2 2 20-10 29 74,4 2. Динамо 13 7 6 0 24-8 27 69,2 3. Шахтер 14 8 5 1 27-11 29 69,0 4. Карпаты 13 6 4 3 20-15 22 56,4 5. Полесье 13 5 6 2 14-12 21 53,8 6. Колос 13 5 3 5 16-13 18 46,2 7. Оболонь 13 5 3 5 9-14 18 46,2 8. Верес 13 5 2 6 16-20 17 43,6 9. Заря 14 5 3 6 16-18 18 42,9 10. Рух 13 4 3 6 9-13 15 38,5 11. Кривбасс 14 4 4 6 12-12 16 38,1 12. Ингулец 14 4 3 7 8-16 15 35,7 13. ЛНЗ 13 2 6 5 7-11 12 30,8 14. Черноморец 13 3 2 8 9-20 11 28,2 15. Ворскла 13 2 5 6 9-13 11 28,2 16. Левый берег 13 3 1 9 9-19 10 25,6

Бомбардиры: ВАНАТ («Динамо») – 7. Батиста («Полесье»), Твердохлеб («Кривбасс»), Цара («Александрия») – 6. Брунинью («Карпаты»), Судаков («Шахтер») – 5.