Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
28 мая 2025, 12:48 |
987
1

Юлия Стародубцева – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Ролан Гаррос 2025

28 мая 2025, 12:48 |
987
1
Юлия Стародубцева – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

28 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 81) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

Во втором раунде украинка сыграет против «нейтралки» Анастасии Потаповой (WTA 37). Поединок состоится вторым запуском на корте №12 после игры Черундоло – Меджедович. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/16 финала Ролан Гаррос поборется либо против Жасмин Паолини, либо против Айлы Томлянович.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Открытие сезона: 18-летняя канадка на дебютном Grand Slam вышла в 3-й раунд
Л. Киченок / Кенин – Джойнт / Калашникова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева Анастасия Потапова смотреть онлайн Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Федецкий назвал впечатляющую сумму, которую ему должен Коломойский
Футбол | 28 мая 2025, 08:49 9
Федецкий назвал впечатляющую сумму, которую ему должен Коломойский
Федецкий назвал впечатляющую сумму, которую ему должен Коломойский

Артему задолжал его бывший клуб Днепр

Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Футбол | 28 мая 2025, 04:55 7
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека

Саленко может оказаться в первой команде или пойти в аренду

13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
Теннис | 28.05.2025, 00:33
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
Юлия Стародубцева – Анастасия Потапова. Прогноз, анонс на матч Ролан Гаррос
Теннис | 28.05.2025, 12:05
Юлия Стародубцева – Анастасия Потапова. Прогноз, анонс на матч Ролан Гаррос
Юлия Стародубцева – Анастасия Потапова. Прогноз, анонс на матч Ролан Гаррос
Провели 13 лет. Двухразовая олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Биатлон | 27.05.2025, 20:44
Провели 13 лет. Двухразовая олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двухразовая олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
chevars
 Матч Хуан-Мануель Черундоло - Хамад Меджедовіч ще триває
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
27.05.2025, 18:01 7
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он один из лучших футболистов, которых я тренировал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он один из лучших футболистов, которых я тренировал»
26.05.2025, 10:58
Футбол
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
26.05.2025, 20:18 3
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
26.05.2025, 09:55 2
Хоккей
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он самый большой лжец»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он самый большой лжец»
26.05.2025, 09:29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
27.05.2025, 21:33 59
Футбол
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
26.05.2025, 11:39 17
Футбол
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
26.05.2025, 09:46 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем