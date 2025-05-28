Юлия Стародубцева – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 81) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

Во втором раунде украинка сыграет против «нейтралки» Анастасии Потаповой (WTA 37). Поединок состоится вторым запуском на корте №12 после игры Черундоло – Меджедович. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/16 финала Ролан Гаррос поборется либо против Жасмин Паолини, либо против Айлы Томлянович.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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